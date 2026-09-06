Siete niños hallados en situación de abandono en Florencio Varela

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Un grupo de siete hermanos fue descubierto este viernes en un estado alarmante de abandono dentro de una vivienda en Florencio Varela, gracias a la intervención de una vecina que alertó a la Policía mediante un llamado al 911. La mujer expresó que no había visto a una de las niñas en varios días, lo que generó su preocupación por el bienestar de los menores.

El operativo se llevó a cabo en una casa situada en la intersección de Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada. Según la denunciante, quien es la propietaria del terreno, había permitido que los niños, su madre y su pareja se instalaran allí hace aproximadamente dos años, ya que se encontraban en situación de calle.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a los siete menores, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la compañía de adultos y en un entorno con condiciones de higiene muy deficientes.

Los hermanos fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, donde recibieron atención médica. Durante la evaluación, se determinó que la menor presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa, por lo que quedó en observación.

Tras el operativo, se detuvo a una mujer de 26 años y a un hombre de 34, quienes son identificados como los padres de los niños. La causa quedó en manos de la Justicia, caratulada como "abandono de persona", y se cuenta con la intervención de la Subsecretaría de Niñez y la UFI de turno.

Los investigadores están trabajando para esclarecer cómo ocurrió esta situación y las circunstancias que llevaron a los menores a estar solos en la vivienda. Mientras se desarrolla la causa, los siete hermanos permanecen bajo seguimiento médico.