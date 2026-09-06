El cardenal José Cobo, en Cadena 3: “León XIV nos ayuda a alzar la mirada”

El arzobispo de Madrid y cardenal José Cobo se encuentra en Argentina, donde desarrolla una agenda de encuentros con referentes de la Iglesia, sacerdotes, seminaristas, jóvenes y representantes de distintas instituciones y realidades pastorales.

Durante su estadía en Mar del Plata, Cobo dialogó con Cadena 3 y compartió su mirada sobre el papa León XIV, a quien conoce personalmente desde antes de su elección como Sumo Pontífice.

Ambos fueron creados cardenales por el papa Francisco en septiembre de 2023 y durante dos años compartieron distintas instancias de trabajo dentro de la Iglesia.

“Hace tiempo teníamos planteado este viaje para conocer la realidad de Argentina desde Madrid, donde hay una comunidad argentina importante. Tenemos buena gente”, contó Cobo.

El cardenal también recordó la reciente visita de León XIV a Madrid, una experiencia que consideró especialmente significativa para la vida de la Iglesia.

“Las visitas siempre son acontecimientos especiales para la vida y la misión de la Iglesia. Cuando León XIV visitó Madrid encontramos sed de encontrarse, de encontrar luz y de reunirse. El Papa posibilita que todo eso se armonice. Es algo que siempre nos impresiona”, señaló.

La mirada sobre León XIV

Cobo destacó también la manera en la que León XIV logró presentarse ante el mundo durante sus primeros meses de pontificado.

“Al principio no conocíamos bien la figura de León XIV. Pudo presentarse al mundo como un papa que tiene algo que decir. Fueron jóvenes, familias, mayores. Tiene palabras que decir a cada generación y un horizonte como Iglesia para el mundo cultural. Fue una visión global y esperanzadora”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que una de las características del pontificado es la intención de poner a la persona en el centro frente a los grandes desafíos de la actualidad.

“El papa tiene la intención de hacernos ver la realidad y sus preocupaciones. Provocó la centralidad del ser humano en momentos donde nos podemos olvidar de los valores y de poner a la persona en el centro”, afirmó.

Y agregó: “Ahí aparecen denuncias a situaciones que pueden no ponerla en el centro, como la inteligencia artificial o una economía desmedida. Nos hace ver la realidad con el Evangelio en la mano. Nos ayuda a alzar la mirada para ver esperanza y horizonte”.

La agenda del cardenal en Argentina

Durante su visita al país, Cobo celebrará una misa en la Iglesia Catedral de Mar del Plata dedicada a inmigrantes y refugiados.

Además, mantendrá encuentros con responsables eclesiales, sacerdotes, seminaristas, jóvenes y representantes de distintas instituciones y realidades pastorales.

Su presencia adquiere especial relevancia por su participación en la organización y el desarrollo de la reciente visita de León XIV a Madrid, de cara también a la visita del papa a Argentina prevista para noviembre.

Entrevista de "Amamos los Domingos"