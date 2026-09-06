Consejos prácticos para aprovechar al máximo los tomates verdes en tu cocina

El cultivo de tomates es una actividad que muchos disfrutan, pero a veces se enfrenta a un dilema: ¿qué hacer con esos tomates verdes que no alcanzaron a madurar? Para resolver esta cuestión, es fundamental llevar un diario de jardinería, lo que facilitará la planificación y selección de variedades en el futuro. Según Muri, "si tienes una abundancia de tomates verdes a finales de la temporada, anota que esta variedad no es ideal para tu clima". De esta manera, la próxima vez se podrá optar por un tipo que madure más pronto.

Otro consejo importante es cosechar cada tomate que empiece a cambiar de color. Se recomienda recoger toda fruta que muestre el más mínimo atisbo de color. Luego, es preferible colocarlos a temperatura ambiente en la mesada (no en el alféizar de una ventana y nunca en la heladera) para que maduren de manera natural. Según Hyman, estos tomates pasarán de verdes a maduros en cuestión de días a semanas.

Para los tomates que aún están firmes y verdes, se sugiere envolverlos en papel de diario. Cada tomate debe ser envuelto suavemente en una sección de papel de diario y luego colocarse en una caja en el sótano o en un lugar fresco y alejado de la luz directa. Muri señala que "los tomates madurarán lentamente durante las próximas semanas a meses". El objetivo principal es mantenerlos envueltos en papel para que permanezcan en completa oscuridad, lo que también les proporciona un amortiguador frente a los cambios de humedad del ambiente.

Es importante revisar regularmente los tomates almacenados y descartar aquellos que se vuelvan blandos o se deterioren. La duración de los tomates puede variar, desde dos semanas hasta dos meses. Muri afirma: "Sé que parece poco probable, pero he tenido tomates que han durado hasta diciembre utilizando este método, simplemente sentados en el sótano".

Además, los tomates verdes pueden ser utilizados para hacer relish o salsa. Estas preparaciones son ideales para acompañar carnes, papas o arroz. Muri comparte que "una de mis cosas favoritas es fermentar los tomates verdes. La fermentación es un método antiguo de conservar alimentos durante el invierno".

Otra opción es preparar tomates verdes fritos. Para obtener el mejor sabor, Hyman recomienda elegir aquellos que tengan semillas duras y que no se corten fácilmente con el cuchillo, asegurando así una mejor textura y sabor.

Finalmente, como último recurso, se pueden agregar tomates verdes a la pila de compost. Muri explica que "son ricos en humedad y nitrógeno, lo que permitirá que se descompongan rápidamente en la pila de compost, aportando el nitrógeno necesario". Esta es una forma sencilla de devolverles la vida a estos tomates, convirtiéndolos en alimento una vez más.