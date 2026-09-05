Jaldo respaldó las medidas del Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas
El gobernador de Tucumán apoyó la postura del Gobierno Nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, resaltando la importancia del diálogo para su recuperación.
05/09/2026 | 11:17Redacción Cadena 3
FOTO: El gobernador de Tucumán destaca la unidad nacional y la importancia del diálogo
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Panorama Federal
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en relación a la soberanía de las Islas Malvinas.
Jaldo destacó que el Presidente llamó a todos los argentinos, sin distinción de bandería política, a cuidar la soberanía de la República Argentina, incluyendo las Islas Malvinas. "Eso nadie tiene que dudar", afirma.
El gobernador también aclaró la importancia del enfoque en la recuperación de las islas.
"Por supuesto que también hay que tener mucho cuidado, porque a las Islas Malvinas las tenemos que recuperar a través del diálogo de nuestros embajadores, con el apoyo de los otros países", remarcó.
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué medidas apoyó Jaldo? El gobernador de Tucumán apoyó las medidas del Gobierno Nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
¿Quién es Jaldo? Jaldo es el gobernador de Tucumán.
¿Cuándo se expresó Jaldo? Jaldo se expresó en relación a las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional.
¿Dónde se refiere Jaldo a la soberanía? Jaldo se refiere a la soberanía en el contexto de las Islas Malvinas y la República Argentina.
¿Cómo se propone recuperar las Islas Malvinas? Se propone recuperar las Islas Malvinas a través del diálogo de embajadores y el apoyo de otros países.