Jaldo respaldó las medidas del Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas

FOTO: El gobernador de Tucumán destaca la unidad nacional y la importancia del diálogo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en relación a la soberanía de las Islas Malvinas.

Jaldo destacó que el Presidente llamó a todos los argentinos, sin distinción de bandería política, a cuidar la soberanía de la República Argentina, incluyendo las Islas Malvinas. "Eso nadie tiene que dudar", afirma.

El gobernador también aclaró la importancia del enfoque en la recuperación de las islas.

"Por supuesto que también hay que tener mucho cuidado, porque a las Islas Malvinas las tenemos que recuperar a través del diálogo de nuestros embajadores, con el apoyo de los otros países", remarcó.

Informe de Rosalía Cazorla.