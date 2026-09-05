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Juegos Suramericanos 2026: cuáles son las disciplinas que clasifican a los Panamericanos

Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 26 disciplinas que tendrán distintos mecanismos para conseguir plazas hacia la cita continental de 2027.

05/09/2026 | 11:36Redacción Cadena 3 Rosario

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El atletismo será una de las disciplinas que tendrá clasificación hacia los Juegos Panamericanos.

FOTO: El atletismo será una de las disciplinas que tendrá clasificación hacia los Juegos Panamericanos.

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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no tendrán como único premio las medallas. Para los atletas habrá además una motivación extra: 26 disciplinas forman parte del proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que algunas competencias otorgarán plazas directas y otras definirán cupos mediante criterios específicos de cada federación.

El sistema no será igual para todas las disciplinas. En atletismo, por ejemplo, los ganadores de cada prueba individual obtendrán la clasificación directa a Lima, con una plaza nominal vinculada al atleta que consiga el oro. En rugby 7, en cambio, estará en juego una plaza para el equipo masculino y otra para el femenino, mientras que surf otorgará clasificación directa a quienes ganen el Shortboard en ambas ramas.

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Entre las disciplinas que tendrán incidencia en el camino hacia Lima aparecen atletismo, aguas abiertas, bádminton, bowling, canotaje, ciclismo, escalada, esgrima, gimnasia, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, pentatlón moderno, rugby 7, skateboarding, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón y vela, entre otras especialidades contempladas por los criterios clasificatorios. La organización aclaró que cada deporte tendrá su propio mecanismo de asignación de plazas.

Por eso, Santa Fe 2026 será una escala clave dentro del ciclo deportivo rumbo a Lima 2027. Del 12 al 26 de septiembre, más de 4.000 atletas de 15 países competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, en un programa de 43 deportes y 60 disciplinas. En varias pruebas, cada final tendrá así un premio doble: la medalla suramericana y la posibilidad de asegurar un lugar en los próximos Juegos Panamericanos.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en 2026? Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quiénes participarán en estos juegos? Más de 4.000 atletas de 15 países.

¿Cuándo se realizarán los juegos? Del 12 al 26 de septiembre de 2026.

¿Dónde se desarrollarán las competencias? En Rosario, Santa Fe y Rafaela.

¿Por qué son importantes estos juegos? Porque son parte del proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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