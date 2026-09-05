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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 5° y 12°. El cielo se presentará despejado, con viento leve y buena visibilidad. Conocé más detalles del clima.

05/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de clear sky, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1025 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento, aunque leve, puede generar una sensación de frescura en las horas más frías de la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que oscilarán entre 1° y 16°. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 11°, con cielo despejado. El lunes 7, las temperaturas serán de 8° a 14°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8, se prevé un leve aumento, con mínimas de 11° y máximas de 16°, aunque se comenzarán a observar algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 9, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado.

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