Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud

Mirtha Legrand no participará este viernes de la grabación de La noche de Mirtha debido a un cuadro gripal. La conductora decidió permanecer en su casa por precaución y será reemplazada por su nieta, Juana Viale.

La información fue confirmada por Marcela Tinayre, hija de la histórica conductora. “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”, señaló.

Juana Viale hará doble turno

Viale mantendrá primero su habitual programa, Almorzando con Juana, que se emite a las 13.45, y luego quedará al frente de la mesaza de su abuela.

En La noche de Mirtha tendrá como invitadas a las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi, respectivamente, quienes mantuvieron posiciones enfrentadas públicamente durante las últimas semanas por el conflicto entre la expareja.

También participarán Karina Iavícoli, panelista y una de las periodistas que siguió de cerca el caso, y Luciana Rubinska, periodista deportiva.

Los invitados de Almorzando con Juana

El programa del mediodía tendrá una combinación de invitados vinculados al espectáculo y el deporte.

Participarán el actor Martín Seefeld, el bailarín Iñaki Urlezaga y las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen. También estará Sofía Cairó, integrante de Las Leonas y autora del penal que le permitió a la selección argentina conquistar el último Mundial de hockey sobre césped.

El antecedente de mayo

No es la primera vez que Legrand debe ausentarse de su programa por motivos de salud. En mayo pasado permaneció tres semanas fuera de pantalla debido a una bronquitis que le provocó dificultades para hablar.

En aquella oportunidad recibió tratamiento con antibióticos y permaneció en reposo domiciliario hasta recuperarse y regresar al programa.

Al volver a la pantalla, la conductora agradeció a Juana Viale por haberla reemplazado durante su ausencia. Esta vez, su nieta volverá a ocupar su lugar en la tradicional mesaza.