Un juez prohíbe a rival de X usar el nombre Twitter, pero permite el uso de 'Tweet' por ahora

Un juez federal en Delaware emitió una decisión sobre una disputa de marcas entre X, la plataforma de redes sociales de Elon Musk, y una startup que intenta lanzar una red social competidora. La startup, conocida como Operation Bluebird, originalmente se presentó bajo el nombre Twitter.now, pero el tribunal le prohibió usar ese nombre, fallando a favor de X en cuanto a la marca registrada "Twitter". Sin embargo, el juez también determinó que X probablemente había abandonado dos marcas relacionadas: la palabra "tweet" y el logo del pájaro de Twitter, lo que las hace disponibles para su uso. Desde entonces, Operation Bluebird ha rebranded su sitio web como Tweet.app, utilizando el nombre "tweet" que ahora está libre.

La historia de esta startup con sede en Virginia no se centra realmente en la creación de algo único; más bien, se trata de una empresa que busca hacerse con marcas abandonadas que X ha dejado caer. La página de inicio de la compañía deja claro que su propósito es recuperar lo que Elon Musk desechó al renombrar Twitter como X, al "tirar el pájaro" en el camino, como se menciona en su sitio.

El esfuerzo está liderado por dos abogados, incluyendo al fundador Michael Peroff, de Illinois, y Stephen Coates, ex abogado de marcas en Twitter. Dada su experiencia legal, su afirmación de que están interesados en construir una nueva red social parece dudosa. Es más probable que deseen adquirir las marcas de Twitter, que tienen un valor propio.

Aún así, Tweet.app al menos está cumpliendo con los procedimientos y abriendo su plataforma a los usuarios en pruebas iniciales. La compañía informó a TechCrunch que más de 172,000 personas solicitaron un nombre de usuario en el sitio antes de su lanzamiento. Esto se debió en gran parte a la afinidad que la gente aún tiene por la marca "Twitter", un nombre que la empresa ahora no puede usar.

Es importante destacar que la startup está cobrando a los usuarios $20 para reservar su nombre de usuario y unirse a la red social, lo que probablemente ayuda a cubrir sus gastos legales.

La decisión del tribunal sobre el asunto no es definitiva. El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colm F. Connolly emitió un fallo dividido sobre la solicitud de X para una orden de restricción preliminar que buscaba detener a Operation Bluebird de usar una serie de marcas registradas de Twitter que la startup afirma que X había abandonado desde su rebranding.

El juez concedió la solicitud de X para una orden de restricción preliminar respecto a ocho marcas relacionadas con Twitter, pero la negó en lo que respecta a la marca Tweet y el logo del pájaro de Twitter.

En la opinión del juez, escribió que Bluebird "probablemente tendrá éxito en probar tanto que X Corp. descontinuó el uso de buena fe de la marca Tweet y el logo del pájaro y que no tiene intención de reanudar el uso de las marcas".

El caso avanzará para determinar si X aún retiene derechos sobre alguna de las marcas de Twitter, dado que la compañía ahora se conoce como X en la mayoría de los lugares.

Coates, presidente de Operation Bluebird, comentó sobre el rebranding en un anuncio compartido por correo electrónico con TechCrunch: "Ellos mantuvieron la palabra. Ellos dejaron ir al pájaro, y dejaron ir al tweet. Un tweet nunca fue una corporación. Es una persona diciendo algo. Esa palabra sobrevivió tres años de una compañía tratando de reemplazarla, porque el público se negó a dejar de usarla. Creemos que eso dice a quién pertenece".