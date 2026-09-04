Tesla prohíbe el acceso a menores de 13 años en su nuevo Cybercab

Tesla presentó su nuevo modelo de vehículo autónomo, el Cybercab, en un evento exclusivo que se alejó de las grandes producciones habituales de la empresa. Este lanzamiento generó expectativas debido a su enfoque en la conducción autónoma total, pero también trajo consigo una serie de restricciones, especialmente para los pasajeros más jóvenes.

Una de las medidas más llamativas es que los menores de 13 años no podrán utilizar el Cybercab, ni siquiera en compañía de un adulto. Esta restricción contrasta con las políticas más flexibles que permiten a los menores de entre 8 y 17 años viajar en otros modelos de Tesla, como el Model Y.

La decisión de Tesla de no permitir el uso de asientos infantiles en el Cybercab es otro aspecto que ha generado controversia. A diferencia de otros modelos, el Cybercab carece de los anclajes estándar para asientos infantiles, lo que significa que los asientos deberán fijarse únicamente con el cinturón de seguridad. Esta omisión ha sorprendido a muchos, especialmente considerando el compromiso de Elon Musk con la seguridad y la familia.

La compañía ha indicado que todos los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto en ambos tipos de vehículos, pero la razón detrás de la restricción para los menores en el Cybercab no ha sido claramente explicada.

Otro tema relevante es la seguridad en caso de accidente. Tesla ha implementado un sistema automatizado que, en caso de colisión, activará los airbags, desbloqueará las puertas, encenderá las luces de advertencia y desactivará la batería de alto voltaje, entre otras medidas. Sin embargo, esta tecnología ha sido objeto de críticas debido a la dependencia de los sistemas electrónicos para el funcionamiento de las puertas, lo que ha llevado a la compañía a enfrentar problemas legales en el pasado.

Además, el Cybercab utiliza un sistema de frenos eléctricos, lo que elimina la necesidad de un sistema hidráulico tradicional. Esta decisión parece estar alineada con la estrategia de Tesla de reducir costos y simplificar la construcción de sus vehículos. En comparación, el Cybertruck fue el primer modelo que introdujo un sistema de dirección por cable, eliminando la conexión física entre el volante y las ruedas delanteras.

Por último, se ha reportado que las ventanas del Cybercab no pueden abrirse completamente, aunque Tesla no ha ofrecido una explicación clara sobre esta limitación. También se destacó que los puertos USB-C del vehículo ofrecen una potencia de 90W, lo que es significativamente más alto que el promedio en la mayoría de los automóviles.