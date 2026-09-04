Baclini sobre la Corte Suprema de Santa Fe: "En algún momento sí me gustaría presidirla"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baclini, se refirió a la renovación del máximo tribunal provincial y consideró que los ministros que anunciaron su salida en noviembre cumplirán con el compromiso asumido. “Incumbe una decisión personal de cada uno. Ellos se comprometieron a renunciar en noviembre. Entiendo que van a terminar cumpliendo la palabra que fue asignada”, sostuvo.

Consultado sobre si esas renuncias fueron asumidas ante alguna autoridad, Baclini aclaró que se trata de un compromiso público. “Públicamente hicieron declaraciones públicas y bueno, es el compromiso que ellos tomaron. Pero igualmente es una decisión personal”, explicó. De esta manera, evitó dar por confirmado un escenario que dependerá de la determinación de cada integrante del tribunal.

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En relación con la llegada del ministro Maciel y la posibilidad de que se configure una nueva mayoría dentro de la Corte, Baclini fue cauto. “No conozco tanto, recién decía el doctor Maciel, como para poder arriesgarme a decir que se va a construir una mayoría y afinidades”, afirmó. Y explicó que cada integrante deberá analizar el desarrollo de los distintos temas: “Tenemos temas jurisdiccionales por un lado y después muchos temas que hacen a la política institucional y a la administración del Poder Judicial”.

Finalmente, ante la consulta sobre si le gustaría convertirse en presidente de la Corte Suprema santafesina, Baclini no dudó: “Obviamente que en algún momento sí me gustaría presidirla”. Y agregó: “Después habrá que ver el momento que es el más adecuado y el pertinente, pero sí, por supuesto que sí”.

Informe de Matías Arrieta.