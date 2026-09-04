FIA Fórmula 3: Buena clasificación de Colnaghi, 9° y la pole de Monza se la llevó Slater

FOTO: Colnaghi mantiene el buen nivel y clasificó 9° en Monza con la F3

Freddie Slater se alzó con la Pole Position de la Ronda 8 del Campeonato Interncional FIA Fórmula 3 de forma espectacular en Monza -5.793 mts.-, Italia, completando un tiempo de 1:38.114 en el Grupo B y superando a su compañero de equipo en TRIDENT, Matteo De Palo. En el mismo grupo del líder, el ítalo-argentino Mattia Colnaghi de MP Motorsport capturó el 5° puesto.

De Palo marcó la referencia en el Grupo A con un 1:38.143, donde el rival de Slater por el título, Ugo Ugochukwu, tuvo problemas y terminó en la décima posición de su grupo. El italiano saldrá desde la primera fila, mientras que Nicola Lacorte partirá tercero tras finalizar segundo en el Grupo B.

GRUPO A

Matteo De Palo fue uno de los pocos que pudo completar una segunda vuelta y se colocó en la primera posición con un tiempo de 1:38.143, superando a Kanato Le por 0.020s y obteniendo la pole provisional.

Kato finalizó tercero, por delante de Yamakoshi y Barrichello, mientras que Tuukka Taponen completó los seis primeros puestos.

Tras las últimas vueltas, Ugochukwu terminó en la décima posición, lo que le deja un reto difícil para ambas carreras.

GRUPO B

El tiempo de 1:38.143 de De Palo era el más a batir, y al igual que en el grupo anterior, los pilotos permanecieron en boxes hasta los últimos minutos de la sesión.

Todos tuvieron tiempo para una sola vuelta rápida, y Freddie Slater brilló con luz propia con un tiempo de 1:38.114, superando a Nicola Lacorte por 0.236s.

Ernesto Rivera fue tercero, por delante del dúo de MP Motorsport, Alessandro Giusti y Mattia Colnaghi, mientras que Pedro Clerot completó los seis primeros puestos.

El piloto nacional con raíces chubutenses tiene, así, la 9ª posición de partida para la carrera principal y la 4ª para el sprint sabatino.

El tiempo de Slater fue suficiente para conseguir la pole position, por delante de su compañero de equipo en TRIDENT, De Palo, con Lacorte listo para salir en la tercera posición.

Para la carrera al sprint del sábado, Taponen saldrá desde la pole invertida, con Clerot acompañándolo en la primera fila.

Los pilotos volverán a la pista mañana -4:30 am, hora argentina- x para la Carrera Sprint de 18 vueltas a las 09:30 hora local.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte, fotografías de fiaformula3.com y Red Bull Content Pool. Redacción y edición de Marcelo Cammisa