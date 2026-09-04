El Gobierno británico advierte sobre alerta militar ante las declaraciones de Milei

FOTO: Portavoz de Downing Street asegura que las fuerzas armadas británicas están en actitud alerta y vigilante.

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) — Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, hizo sonar las alarmas este viernes en torno a las Islas Malvinas, al señalar que las fuerzas armadas del Reino Unido "están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana". La advertencia fue reportada por la cadena BBC y captada por la Agencia Noticias Argentinas.

La declaración de Burnham se produjo en respuesta a la cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei, quien ha generado tensiones en el contexto de las relaciones bilaterales. El portavoz enfatizó: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses".

Sin embargo, Burnham intentó calmar la situación al agregar que "en términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola".

Una funcionaria del primer ministro también había comentado anteriormente que Argentina se ha convertido en "nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo". Esta afirmación sugiere que, a pesar de las tensiones, el Reino Unido busca mantener lazos comerciales con Argentina.