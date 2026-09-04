Creatividad y amor por lo propio plasmados en las aperturas de programas finalistas de Periodismo

Tres escuelas, tres paisajes diferentes, pero una misma pasión que viaja por el aire.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Periodismo de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

• Colegio Provincial Joaquín V. González, con el programa “La voz de los jóvenes”, de la ciudad de La Rioja.

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada, con el programa “Llenos de historia”, de San Lorenzo (Santa Fe).

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada, con el programa “Somos lo que somos”, de Gobernador Crespo (Santa Fe).

En las tres aperturas de los programas finalistas queda en evidencia la búsqueda de originalidad de las propuestas. No hay rigidez informativa; lo que vibra es la frescura, el arraigo y unas ganas inmensas de pintar su propia aldea.

Con una tonada hermosa que se mete en el oído desde el primer segundo, el comienzo del programa de los chicos riojanos es una declaración de amor a su provincia. Los estudiantes no solo buscan hacer periodismo, sino rescatar los encantos riojanos, demostrando que el orgullo por el suelo propio es el mejor combustible para encender un micrófono.

Con una frescura contagiosa, los alumnos de San Lorenzo asumen la enorme y hermosa responsabilidad de transmitir el pasado de una localidad que fue escenario de la batalla que inmortalizó al sargento Cabral. Lejos de los manuales aburridos, su propuesta demuestra que la historia está viva y late en el presente de sus calles.

Con un cariño inmenso por su terruño, los estudiantes de Gobernador Crespo enfocan sus micrófonos hacia el motor de su comunidad: las actividades agropecuarias. La apertura transmite el ritmo del campo, el valor del esfuerzo diario y la certeza de que el futuro se siembra trabajando la tierra.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo, Bandas de Garaje y Grupos Corales en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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