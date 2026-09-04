Economista alerta: "El ajuste fiscal fue con bisturí, pero ahora hace falta crecer para sostenerlo"

Gobierno aseguró que durante agosto profundizó el ajuste fiscal y que logró compensar con una reducción del gasto la caída de algunos ingresos. La economista María Castiglioni, de C&T Consultores, analizó el escenario y advirtió que todavía no están disponibles todos los datos definitivos de la ejecución presupuestaria. “El pase de caja todavía no está”, explicó, aunque señaló que la recaudación tributaria de agosto mostró una evolución aproximadamente en línea con la inflación.

Castiglioni explicó que la disminución de los ingresos reales que se viene observando no responde únicamente a una caída de la actividad, sino también a decisiones deliberadas del Gobierno. “Hubo una reducción de impuestos muy importante”, sostuvo, y mencionó entre otros factores la eliminación o disminución de determinados tributos, la baja de las retenciones a las exportaciones, los cambios en los derechos de importación y modificaciones en impuestos internos. Por eso, consideró que el ajuste del gasto debe analizarse conjuntamente con una estructura tributaria que también fue modificándose.

En ese contexto, la economista utilizó una expresión para diferenciar el actual proceso de las primeras etapas de la administración de Javier Milei. “Esto es más bisturí que motosierra”, afirmó. La definición apunta a describir un ajuste que, después del fuerte recorte inicial, requiere decisiones mucho más selectivas porque buena parte de las partidas presupuestarias tienen mecanismos de actualización o compromisos que limitan el margen de maniobra del Gobierno.

Entre los principales componentes del gasto aparecen las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares. “Hay una fórmula de movilidad que hace que esas partidas se ajusten”, explicó Castiglioni, quien remarcó que durante buena parte del período esas prestaciones incluso crecieron por encima de la inflación. Eso no significa, aclaró, que los jubilados estén atravesando una situación holgada: “Que hayan aumentado por encima de la inflación no quiere decir que los jubilados estén bien”, señaló, diferenciando la evolución real del gasto de la situación concreta de los beneficiarios.

El ajuste también alcanzó otros rubros. Castiglioni mencionó la reducción de la planta de trabajadores del Estado nacional, la disminución de los déficits de empresas públicas y una menor ejecución de determinados gastos de capital. “Hay empresas públicas que antes tenían déficit y hoy están equilibradas o incluso tienen superávit”, destacó. También señaló que parte de la inversión en infraestructura comenzó a canalizarse a través de las provincias y de mecanismos de concesión, mientras que se redujeron las transferencias no automáticas.

La relación entre Nación, provincias y municipios aparece como otro de los puntos centrales de la discusión fiscal. Para Castiglioni, el objetivo debería ser que cada nivel del Estado tenga mayor previsibilidad sobre sus recursos y responsabilidades. “Las provincias y los municipios deberían financiarse principalmente con los recursos que les corresponden automáticamente”, planteó. En su visión, el problema surge cuando los gobiernos subnacionales quedan sujetos a transferencias discrecionales de la Nación para poder sostener sus presupuestos.

Respecto del futuro de la economía, Castiglioni coincidió con la idea planteada por Luis Caputo de que los próximos 18 meses podrían ser muy importantes, aunque pidió interpretar esa afirmación en términos de crecimiento sostenido y no de un simple rebote. “No alcanza con meter una inyección de dinero y tener un crecimiento de un trimestre”, sostuvo. Para la economista, la verdadera prueba será conseguir varios años de expansión, con inflación descendente, crédito, inversión, empleo y recuperación del poder adquisitivo.

En ese camino, la inflación continúa siendo una de las principales restricciones. Castiglioni recordó que después del shock electoral se produjo una fuerte dolarización de los pesos, cayó la demanda de moneda local y aumentaron las tasas de interés. “La demanda de pesos se desplomó”, explicó. Ese fenómeno interrumpió temporalmente el proceso de desinflación y generó un endurecimiento de las condiciones financieras que todavía tiene consecuencias sobre las familias y las empresas.

El crédito es, justamente, otro de los factores que la economista considera decisivos para la próxima etapa. “El crédito es fundamental para que una economía crezca”, afirmó. Castiglioni reconoció que el endeudamiento de las familias argentinas continúa siendo relativamente bajo en comparación con otros países, pero aclaró que el problema está en las condiciones de acceso. “No es solamente cuánto te endeudás, sino a qué tasa y a qué plazo”, explicó, al advertir que las tasas elevadas afectan tanto el consumo como las decisiones de inversión.

Los datos de inflación de agosto muestran, según CIT Consultores, una variación cercana al 1,6%, mientras otros indicadores también se ubicaron por debajo del 2%. Castiglioni consideró que el desafío ahora es sostener esa tendencia. “La última milla de la desinflación es la más difícil”, advirtió, debido a la persistencia de mecanismos de indexación, contratos que todavía incorporan inflación pasada y una sociedad que durante décadas perdió la confianza en el peso. En ese sentido, sostuvo que la estabilidad no se consigue solamente con una decisión del Gobierno, sino construyendo expectativas de largo plazo.

La economista también se refirió a la discusión sobre el funcionamiento del Banco Central y a la necesidad de evitar que el financiamiento monetario del déficit vuelva a convertirse en una herramienta habitual. La reforma de su Carta Orgánica, señaló, apunta precisamente a institucionalizar esa restricción. Al mismo tiempo, advirtió que los argentinos todavía mantienen una elevada demanda de dólares: “Seguimos comprando alrededor de 2.000 millones de dólares por mes en el mercado oficial”. Para Castiglioni, ese comportamiento muestra que la confianza en la moneda local todavía no está completamente reconstruida.

Finalmente, Castiglioni puso el foco en uno de los problemas estructurales que exceden al Gobierno nacional: la presión tributaria de las provincias, particularmente a través de Ingresos Brutos. “Ingresos Brutos es un impuesto muy distorsivo”, afirmó, porque se aplica sobre distintas etapas de la producción y genera acumulaciones que perjudican especialmente a las actividades industriales. A su entender, el desafío argentino no pasa simplemente por tener un Estado más grande o más chico, sino por hacerlo eficiente. “El Estado pasó de representar alrededor del 25 o 30% del PBI a cerca del 45%”, explicó. La discusión de fondo, concluyó, es cómo ordenar ese gasto, reducir las distorsiones y generar las condiciones para que el ajuste fiscal pueda transformarse, finalmente, en crecimiento sostenido.

Entrevista de Hernán Funes.