Boca visita a Gimnasia de Mendoza en un partido clave del Torneo Clausura

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Boca Juniors se prepara para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado, en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El objetivo del equipo es conseguir un triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro está programado para las 16:30 y se llevará a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y los aficionados podrán seguirlo a través de ESPN Premium. El árbitro designado para este partido es Darío Herrera, con Silvio Trucco como encargado del VAR.

Boca llega a este compromiso tras una difícil clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde superó a Vélez en una tanda de penales, luego de que el equipo rival fallara una oportunidad desde el punto penal en el último minuto del encuentro.

En la última jornada del Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena lograron una victoria por 1-0 frente a Lanús, lo que les permitió meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, un tropiezo podría complicar sus posibilidades en el torneo.

Para este encuentro, Arruabarrena planea alinear un equipo alternativo, buscando dar descanso a sus titulares, ya que en pocos días se enfrentarán a San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Gimnasia de Mendoza ha sido una de las grandes revelaciones de este Torneo Clausura, ocupando actualmente el segundo lugar en la Zona A con 15 puntos, tras una contundente victoria 3-0 sobre Independiente en su último partido como visitante.

A pesar de su buen rendimiento, el equipo dirigido por Darío Franco enfrenta una baja significativa, ya que no podrá contar con Agustín Módica, su goleador, quien se encuentra fuera de juego debido a una lesión muscular que lo alejará del campo.

Las posibles alineaciones para el encuentro son las siguientes:

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Agencia NA