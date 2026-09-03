La Corte dejó firme la condena a ocho años contra Urribarri por corrupción con publicidad oficial

FOTO: La decisión del máximo tribunal marca un hito en la lucha contra la corrupción

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, por delitos vinculados con el manejo irregular de fondos destinados a publicidad oficial. Con la decisión del máximo tribunal, quedó cerrada la instancia procesal de la causa y firme la sentencia dictada contra el exmandatario.

La fiscal Cecilia Goyeneche, una de las principales impulsoras de la investigación, en diálogo con Cadena 3 destacó la importancia del fallo. “Finalmente quedó firme esa condena, Urribarri tiene una condena a ocho años de prisión por peculado, que es apropiarse de dinero público”, sostuvo.

Según explicó la fiscal, el caso expuso un esquema de corrupción de gran escala durante la gestión de Urribarri, a través del cual se habrían desviado recursos públicos mediante contrataciones vinculadas con la publicidad estatal.

Contrataciones ficticias y desvío de fondos

La investigación determinó que se utilizaron contrataciones que, según la acusación, eran ficticias y estaban vinculadas con una empresa relacionada con el cuñado del exgobernador.

“Desviaban todas las publicidades del Estado, algunas que realizaban y otras que ni siquiera se tomaban el trabajo de realizar”, explicó Goyeneche al describir el mecanismo investigado.

El perjuicio económico ocasionado al Estado provincial fue estimado en alrededor de 9 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por la fiscal.

La causa analizó distintas maniobras relacionadas con la contratación y el pago de publicidad oficial durante la gestión de Urribarri y estableció responsabilidades penales para los involucrados.

Inhabilitación y decomiso de bienes

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes relacionados con la empresa que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para canalizar el desvío de fondos.

Goyeneche remarcó que el fallo también abre la posibilidad de que el Estado provincial reclame la restitución del dinero que habría sido sustraído mediante las maniobras investigadas.

“El Estado podrá reclamar la devolución de los dineros robados”, afirmó.

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Otras causas contra el exgobernador

La situación judicial de Urribarri no se limita a esta condena. Según indicó Goyeneche, el exgobernador también enfrenta otras investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y contrataciones ilegales.

Esas causas se encuentran en distintas etapas del proceso y avanzan hacia la instancia de juicio.

Con la confirmación de la Corte Suprema, la condena a ocho años de prisión por peculado queda firme y marca el cierre de la principal vía recursiva en uno de los casos de corrupción más relevantes investigados en Entre Ríos.

Entrevista de "Informados al Regreso"