BYD Autocity presentó en Córdoba el sedán súper híbrido con la mayor autonomía combinada

BYD SEAL 5 DM-i llega a Argentina como el nuevo sedán súper híbrido de la marca y representa el ingreso de la compañía al segmento de los sedanes en el mercado local.

BYD se incorpora a esta categoría con la misma premisa que acompañó la llegada de BYD SHARK DMO al universo de las pick-ups: no sumar una alternativa más, sino redefinir el segmento.

Con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros —la mayor del mercado argentino—, el modelo combina bajo consumo, amplio espacio interior y tecnología para ofrecer una propuesta eficiente y versátil tanto para el uso cotidiano como para viajes de larga distancia.

El modelo incorpora la tecnología Super Hybrid DM-i, una arquitectura híbrida enchufable desarrollada por BYD para optimizar la eficiencia energética y brindar una experiencia de conducción óptima para cada situación.

Con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros bajo ciclo NEDC y un consumo de 3,7 L/100 km, BYD SEAL 5 DM-i está pensado para usuarios que buscan eficiencia en los recorridos diarios, pero también autonomía suficiente para viajes de larga distancia con un excelente confort de marcha.

Su lanzamiento se da, además, en un momento muy especial para BYD: más de 10.000 clientes ya eligieron esta marca en Argentina a menos de un año de su llegada.

La familia Tagle se encuentra en un momento clave en el sector automotriz argentino, presentando nuevos productos chinos que prometen un futuro esperanzador. Manuel Tagle y su hijo Gregorio son Directores de AutoCity BYD.

"Los fierros y los autos para mí han sido siempre el motor del entusiasmo que tengo para hacer cosas", afirmó Manuel, quien reconoce que su legado continúa con sus hijos. Gregorio, emocionado por seguir los pasos de su padre, compartió: "Es parte de la historia de la empresa y poder hoy en día continuar su legado me da mucha alegría".

A pesar de que el segmento de sedanes ha disminuido, Manuel considera que sigue siendo relevante: "Es un segmento importante, grande, que para muchas familias y empresas es cómodo por el espacio y el andar suave".

Por su parte, Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina, destacó la importancia de la región: "Córdoba es una plaza muy importante para BYD y el promedio de participación del mercado aquí es superior al nacional".

"Es el auto con mayor autonomía del país, podríamos ir de Córdoba a Buenos Aires y volver sin necesidad de cargar combustible", comentó.

BYD ha experimentado un notable crecimiento en Argentina, posicionándose entre los 10 principales fabricantes. "No fue un veranito, ya está consolidando la fortaleza de BYD", afirmó.

El representante de BYD señaló que la aceptación de los autos eléctricos está en aumento: "Al principio del año pensábamos en un 10% de ventas eléctricas, hoy tenemos casi un 30%".

Informe de Marcelo Ingaramo.