Diego Milito se hace cargo de la crisis en Racing y asume su responsabilidad

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – El presidente de Racing, Diego Milito, se reconoció como "el máximo responsable" de la actualidad deportiva caótica que atraviesa su institución y explicó el famoso "salto de calidad" que había prometido.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente deportivo aseguró que su promesa de campaña estaba referida a lo institucional y a la infraestructura, no solo a la faceta deportiva, y recalcó que ese crecimiento "se percibe y se ve en el día a día".

Además, el mandatario admitió que la decisión de renovar el contrato del entrenador Gustavo Costas por tres años terminó siendo "un error" y que lo terminaron despidiendo para que "las cosas siguieran mejorando".

Diego Milito, presidente de Racing, ofreció una conferencia de prensa a un año y nueve meses de haber asumido tras ganar las elecciones como lista opositora y reconoció la situación crítica que atraviesa el club desde lo deportivo, aunque puso el foco en otros aspectos de la gestión.

Sobre la actualidad deportiva, con el equipo anteúltimo en su zona, con cinco puntos y un solo triunfo en siete fechas, Milito se asumió como "el máximo responsable" y dijo que "entiende a la gente" porque el fútbol es "el corazón de la institución". Aun así, insistió en que la gestión avanza en otras áreas que considera fundamentales para el futuro del club.

En lo institucional, afirmó que el "salto de calidad prometido" apuntó a la infraestructura y destacó logros concretos: la compra de un colegio, la contratación de profesionales especializados y la próxima inauguración de un centro de alto rendimiento en Ezeiza que, según él, será "de los mejores de Sudamérica". Además subrayó como una hazaña que Racing sea el único club del país vestido por Nike.

En relación al plantel, Milito admitió que se hace autocrítica, pero remarcó que cuentan con el tercer equipo "mejor valorado" del país y lo definió como "un buen plantel, con mejor futuro que presente".

Además, el exjugador de la institución que cuenta con una calle aledaña al estadio con su nombre lamentó que el presupuesto no les permite incorporar jugadores por 20 millones de dólares y que su intención es cuidar el patrimonio del club, ya que "padeció" al Racing de otras épocas y no quiere volver a verlo pasar por esa situación.

Luego de un breve comentario en el que dijo que "no cambió nada en el arbitraje", Milito enfatizó en la salida de Costas, que contaba con el cariño del público a pesar de haber decaído en cuanto a los resultados, y fue tajante: "Con el diario del lunes, renovarle por tres años fue un error".

Acerca de aquella renovación, acontecida en diciembre del año pasado, el presidente afirmó que se dio a partir de la convicción de ver a un equipo "entregado con su entrenador" y cuestionó que el entrenador pedía un contrato muy exigente, que decidieron prorratear por tres años.

"Lamentablemente, a los pocos meses, las cosas no salieron" reconoció el exjugador que supo representar a la Selección argentina, que asumió no haber percibido el "desgaste" del plantel y remarcó que despedirlo fue una decisión tomada con la intención de que la situación de su club mejore.