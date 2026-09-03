Suizo Argentina lleva adelante colecta solidaria para comedores en ocho localidades del país

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La empresa Suizo Argentina llevó a cabo una nueva edición de su colecta solidaria denominada "Por +Infancias Felices", que logró reunir alimentos y otros artículos destinados a comedores, merenderos y organizaciones de ocho localidades en todo el país.

Este evento se realizó en el marco del Mes de las Infancias y fue impulsado por el Comité de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía, con la activa participación de sus colaboradores. La colecta se centra en ayudar a quienes más lo necesitan, especialmente a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las donaciones se destinaron a diversas organizaciones, entre ellas el Grupo Andando, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires; el CSyD Los Pinos del Molino, en Puerto Belgrano; el Comedor Los Gardelitos, en Ramos Mejía; y el Merendero Rayito de Luz, en Junín.

Asimismo, también se beneficiaron el Comedor de Hechos II en Mar del Plata; el Merendero El Maná de Dios en Córdoba; la Fundación Niños Felices en San Luis; y el Merendero Estación Sifón en Tucumán.

Según los datos proporcionados por la empresa, los colaboradores aportaron alimentos y otros productos especialmente pensados para las meriendas que se organizan en honor al Día de las Infancias. Este esfuerzo no solo busca brindar asistencia a quienes lo necesitan, sino también fomentar el compromiso y la participación de los trabajadores de Suizo Argentina, fortaleciendo así el vínculo de la empresa con las comunidades en las que opera.