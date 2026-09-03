Suizo Argentina lleva adelante colecta solidaria para comedores en ocho localidades del país
La iniciativa reunió alimentos y otros productos destinados a organizaciones sociales de distintos puntos del país.
FOTO: Suizo Argentina lleva adelante colecta solidaria para comedores en ocho localidades del país
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La empresa Suizo Argentina llevó a cabo una nueva edición de su colecta solidaria denominada "Por +Infancias Felices", que logró reunir alimentos y otros artículos destinados a comedores, merenderos y organizaciones de ocho localidades en todo el país.
Este evento se realizó en el marco del Mes de las Infancias y fue impulsado por el Comité de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía, con la activa participación de sus colaboradores. La colecta se centra en ayudar a quienes más lo necesitan, especialmente a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Las donaciones se destinaron a diversas organizaciones, entre ellas el Grupo Andando, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires; el CSyD Los Pinos del Molino, en Puerto Belgrano; el Comedor Los Gardelitos, en Ramos Mejía; y el Merendero Rayito de Luz, en Junín.
Asimismo, también se beneficiaron el Comedor de Hechos II en Mar del Plata; el Merendero El Maná de Dios en Córdoba; la Fundación Niños Felices en San Luis; y el Merendero Estación Sifón en Tucumán.
Según los datos proporcionados por la empresa, los colaboradores aportaron alimentos y otros productos especialmente pensados para las meriendas que se organizan en honor al Día de las Infancias. Este esfuerzo no solo busca brindar asistencia a quienes lo necesitan, sino también fomentar el compromiso y la participación de los trabajadores de Suizo Argentina, fortaleciendo así el vínculo de la empresa con las comunidades en las que opera.
Lectura rápida
¿Qué es la colecta "Por +Infancias Felices"?
Es una iniciativa de Suizo Argentina que reúne alimentos y productos para comedores y merenderos.
¿Quiénes participaron en la colecta?
Los colaboradores de Suizo Argentina se involucraron activamente en la donación.
¿Cuándo se llevó a cabo la colecta?
La colecta se realizó en septiembre, durante el Mes de las Infancias.
¿Dónde se destinaron las donaciones?
Las donaciones fueron enviadas a ocho localidades, incluyendo Buenos Aires y Córdoba.
¿Por qué es importante esta acción?
Busca ayudar a niños en situación de vulnerabilidad y fortalecer el vínculo con la comunidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]