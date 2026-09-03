El sistema para rastrear boletas electorales en EE. UU. permanece inactivo a horas del envío masivo

BOSTON — Un abogado del Departamento de Justicia que representa al Servicio Postal de Estados Unidos no pudo confirmar ante una jueza federal si el nuevo sistema para regular las boletas enviadas por correo, ordenado por el presidente Donald Trump, estaba funcionando, justo un día antes de que comenzara el envío de las boletas para las elecciones de medio término.

La jueza federal de distrito Indira Talwani interrogó insistentemente al abogado Michael Velchik sobre la capacidad del Servicio Postal para implementar el plan derivado de una orden ejecutiva emitida por Trump en la primavera pasada. Este plan incluye un portal en línea destinado a rastrear decenas de millones de boletas enviadas por correo. Los estados tendrían la obligación de cargar su lista de votantes por correo en el portal, y si los datos no coincidieran con los que aparecen en los sobres, las boletas no serían enviadas.

"No tengo una declaración del Servicio Postal sobre cómo funcionará el sistema. No tengo nada", expresó Talwani, sugiriendo que el gobierno estaba llevando a cabo un "experimento" para determinar la viabilidad del sistema en las próximas elecciones.

"¿No puede confirmarme que el gobierno tiene un programa listo para implementarse?", cuestionó Talwani.

Velchik afirmó que el Servicio Postal "implementará plenamente la norma" que fue publicada el mes pasado, lo que ha desencadenado una nueva ronda de litigios. Sin embargo, planteó la duda de si Talwani tenía la autoridad legal para detener el proceso. "La pregunta del millón es: ¿esto está autorizado por la ley?", cuestionó Velchik.

Talwani está considerando si extender su orden temporal que prohíbe al Servicio Postal exigir el uso del sistema hasta el 10 de septiembre. Carolina del Norte, el primer estado en enviar todas sus boletas por correo, tiene previsto comenzar el despacho el viernes, seguido por otros estados.

Este breve margen de tiempo llevó a Velchik a advertir que el gobierno podría solicitar pronto a la Corte Suprema permiso para reanudar la implementación del plan.

Talwani ya ha enfrentado esta situación antes. En junio, prohibió al gobierno implementar la orden ejecutiva de Trump para las elecciones de noviembre, dictaminando que los cambios se realizaban demasiado cerca de la votación como para que el gobierno federal llevara a cabo un proyecto de tal magnitud.

Sin embargo, la Corte Suprema determinó a finales del mes pasado que la orden de Talwani era prematura, dado que el Servicio Postal aún no había establecido regulaciones sobre cómo aplicaría la orden de Trump. La agencia publicó estas regulaciones justo antes de que se conociera el fallo del tribunal, lo que llevó a los demócratas y a grupos de derechos electorales a reactivar rápidamente sus demandas.

Estos grupos argumentan que el presidente no tiene autoridad para establecer reglas electorales, una facultad que la Constitución otorga a los estados y, en algunos casos, al Congreso. Lograron una victoria inicial con la orden de restricción de 14 días de Talwani, que el gobierno ya ha apelado.

Trump ha criticado históricamente el voto por correo, culpando falsamente a este método de su derrota electoral de 2020 frente al demócrata Joe Biden, a pesar de que él mismo utiliza este sistema para votar.

Funcionarios electorales han señalado que no hay manera de cumplir con las directrices del Servicio Postal, que podrían requerir una reestructuración completa de sus operaciones. Antes de entregar boletas por correo a cualquier estado, el Servicio Postal tendría que aprobar el diseño de los sobres que las contendrán y hacer que el estado cargue en un portal en línea una lista de los votantes que las recibirán.

Algunos municipios de Wisconsin ya han comenzado a enviar boletas por correo a los votantes esta semana, pero el viernes marcará el inicio pleno de la votación, con Carolina del Norte despachando boletas a todos los votantes que las han solicitado.

El gobierno ha sostenido que los cambios son relativamente menores y legales. Sin embargo, el portal seguía inactivo esta semana, y la mayoría de las oficinas electorales ya han impreso sus sobres y boletas.

Velchik indicó que el gobierno federal ofrece a los estados la opción de participar en el sistema, pero hasta ahora, el Servicio Postal no ha identificado a ningún estado que lo haya hecho. Ninguno de los 12 estados que intervinieron en la demanda ha anunciado que se haya adherido voluntariamente al programa.

Talwani reprendió al procurador general adjunto de Missouri, Lou Capozzi, por argumentar a favor del proyecto. "Usted quiere que los votantes de sus estados sean privados de sus derechos", le dijo Talwani. "No entiendo el interés". Capozzi replicó que eso era desinformación: "No hay riesgo de que la gente sea privada de sus derechos", afirmó.

Un informe de un denunciante divulgado esta semana advierte que los requisitos del sistema postal podrían resultar en que millones de boletas por correo nunca sean enviadas. La nueva norma exige que todas las boletas sean entregadas físicamente a las oficinas de correos antes de ser enviadas a los votantes. Si un solo código de barras presenta un error, todo el lote es desechado, incluso si incluye decenas de miles de boletas válidas.

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Riccardi informó desde Denver.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.