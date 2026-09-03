Diego Flores fue elegido como el mejor DT de agosto en el Torneo Clausura
El entrenador de Instituto recibió el reconocimiento de la Liga Profesional luego de conseguir 13 puntos sobre 15 posibles durante el mes.
03/09/2026 | 16:07Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Flores, DT de "La Gloria".
Diego Flores fue elegido este jueves como el mejor director técnico de agosto del Torneo Clausura, según la elección realizada por la Liga Profesional.
El entrenador de Instituto fue reconocido por el gran rendimiento de la "Gloria" durante el mes, en el que consiguió 13 de los 15 puntos posibles.
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El #MejorDT de agosto en el #TorneoMercadoLibre 2026 ?? llega con @ML_Argentina ?? Diego Flores, de @InstitutoACC ??— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 3, 2026
La Gloria consiguió 13 puntos sobre 15 posibles durante el mes y está puntero de la Zona A del #TorneoMercadoLibre 2026 ?? pic.twitter.com/irwZyJnjN0
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Con esos resultados, Instituto se mantiene como líder de la Zona A del campeonato.
"El Albirrojo" se prepara para visitar a Unión en Santa Fe, el próximo lunes a las 21.15.
Lectura rápida
¿Quién fue elegido como el mejor director técnico de agosto?
Diego Flores fue elegido como el mejor director técnico de agosto del Torneo Clausura.
¿Qué equipo dirige Diego Flores?
Diego Flores es el entrenador de Instituto.
¿Cuántos puntos consiguió Instituto en agosto?
Instituto consiguió 13 de los 15 puntos posibles en agosto.
¿Dónde se mantiene Instituto en el campeonato?
Instituto se mantiene como líder de la Zona A del campeonato.
¿A quién visitará Instituto el próximo lunes?
Instituto visitará a Unión en Santa Fe el próximo lunes.