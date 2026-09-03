Diego Flores fue elegido como el mejor DT de agosto en el Torneo Clausura

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Diego Flores fue elegido este jueves como el mejor director técnico de agosto del Torneo Clausura, según la elección realizada por la Liga Profesional.

El entrenador de Instituto fue reconocido por el gran rendimiento de la "Gloria" durante el mes, en el que consiguió 13 de los 15 puntos posibles.

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El #MejorDT de agosto en el #TorneoMercadoLibre 2026 ?? llega con @ML_Argentina ?? Diego Flores, de @InstitutoACC ??



La Gloria consiguió 13 puntos sobre 15 posibles durante el mes y está puntero de la Zona A del #TorneoMercadoLibre 2026 ?? pic.twitter.com/irwZyJnjN0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 3, 2026

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Con esos resultados, Instituto se mantiene como líder de la Zona A del campeonato.

"El Albirrojo" se prepara para visitar a Unión en Santa Fe, el próximo lunes a las 21.15.