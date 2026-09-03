Cuba implementa nuevas regulaciones para facilitar la inversión extranjera y la contratación laboral

LA HABANA — A partir de ahora, los empresarios foráneos podrán contratar empleados sin la intervención del Estado, y se les otorgarán más facilidades administrativas para realizar actividades de importación y exportación en Cuba. Esta decisión se formaliza a través de un conjunto de normas que reglamentan una histórica apertura económica, aprobada en junio.

El nuevo paquete de regulaciones, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial, también simplifica los requisitos para que las empresas extranjeras se asocien con entidades nacionales no estatales y les permite abrir cuentas en bancos internacionales. Además, se autoriza la gestión del transporte turístico, la creación de agencias de viajes y la actividad de guías, un ámbito que anteriormente estaba completamente restringido al sector estatal.

Estas medidas fueron ratificadas por el Parlamento y el Partido Comunista, y se anunciaron en un contexto de creciente presión por parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos, incluyendo un cerco petrolero que comenzó en enero. Esta situación ha acentuado la crisis que enfrenta Cuba, caracterizada por prolongados apagones y desabastecimiento de productos básicos.

Según el viceprimer ministro y titular de Inversión Extranjera en Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, estas normas buscan implementar transformaciones económicas y sociales relacionadas con la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo. En junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Partido Comunista llevaron a cabo reuniones extraordinarias para aprobar un paquete de 176 medidas que pretenden cambiar el rumbo de la política económica del país, lo que ha sido considerado como un cambio histórico por diversos expertos, ya que rompe con más de seis décadas de centralismo radical.

Las reformas incluyen la ampliación de las empresas privadas, así como permisos para que cubanos residentes en el extranjero puedan invertir en la isla, incluso en sectores como el turismo y la importación, sin necesidad de intermediarios. También se contempla la apertura del mercado cambiario y bancario, entre otras acciones.

Recientemente, se informó que las empresas cubanas que antes estaban limitadas a ser pequeñas y medianas ahora podrán contratar más de 100 empleados, y se han reducido los requisitos para operar en conjunto con sus socios.

En julio, se ampliaron las normativas permitiendo la inclusión de empresas privadas en sectores estratégicos que anteriormente estaban reservados para el Estado, como farmacias y la explotación de petróleo y minerales. Cuba enfrenta una situación económica difícil, exacerbada por las políticas del expresidente Donald Trump, que intensificaron el cerco energético y presionaron por un cambio en el modelo político y financiero de la isla. Esto llevó a la salida o reducción de operaciones de empresas internacionales con presencia histórica en Cuba, como Meliá y la canadiense Sherritt.

El viceprimer ministro reconoció que la situación es complicada, destacando la persecución y amenazas directas a los inversionistas extranjeros presentes en Cuba. Se desconoce cuántas empresas han decidido abandonar la isla, pero la crisis económica se agrava con una tensa situación energética, que incluye apagones de más de 30 horas y desabastecimiento generalizado.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que estas transformaciones, aunque de corte aperturista, no son resultado de imposiciones de Estados Unidos. Ambos gobiernos han reconocido haber tenido conversaciones, aunque actualmente estas se encuentran paralizadas.