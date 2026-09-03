Uno de los países más felices del mundo reabrió las visas para jóvenes argentinos: cómo aplicar

FOTO: Uno de los países más felices del mundo reabrió las visas para jóvenes argentinos.

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Los argentinos de entre 18 y 30 años ya pueden solicitar nuevamente una visa Working Holiday para vivir temporalmente en Dinamarca. El programa habilita una estadía de hasta 12 meses, con la posibilidad de trabajar en relación de dependencia durante un máximo de nueve meses.

El cupo anual es de 150 permisos para ciudadanos argentinos, dividido en dos etapas. La segunda comenzó el 1° de septiembre y permite completar las plazas disponibles para 2026.

Las autorizaciones se otorgan por orden de llegada, por lo que conseguir un turno y presentar la documentación dentro de los plazos establecidos resulta clave.

Cómo iniciar el trámite

El primer paso consiste en reservar una cita presencial en VFS Global Buenos Aires, donde se recibe la documentación correspondiente. Luego, el postulante debe completar el expediente ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI).

Entre los requisitos administrativos se encuentran la obtención del número de identificación del caso, el pago de las tasas y la presentación del formulario WH1.

El trámite es personal y debe iniciarse desde Argentina. En la cita se debe presentar el pasaporte vigente, los comprobantes de pago, el formulario firmado y la documentación requerida. También se toman datos biométricos, como fotografía y huellas dactilares.

El tiempo de respuesta puede llegar hasta tres meses, aunque el plazo podría extenderse a cuatro si las autoridades necesitan información adicional.

Cuáles son los requisitos

Para acceder al programa, los postulantes deben:

Ser ciudadanos argentinos y residir habitualmente en Argentina.

Tener entre 18 y 30 años al momento de solicitar la visa.

Contar con un pasaporte vigente por al menos 15 meses desde la fecha prevista de salida.

No haber utilizado anteriormente una Working Holiday de este tipo en Dinamarca.

No viajar con hijos u otros familiares a cargo.

Acreditar fondos por 15.000 coronas danesas, unos US$2.300.

Contar con un seguro médico que cubra toda la estadía, incluida la hospitalización.

Tener pasaje de regreso a Argentina o fondos suficientes para comprarlo.

El permiso es individual y no habilita a trabajar por cuenta propia ni a iniciar un emprendimiento.

Qué trabajos se pueden hacer

La visa permite realizar empleos asalariados y temporales por un máximo de nueve meses. Entre las alternativas habituales aparecen puestos en hoteles, restaurantes, gastronomía, limpieza, empaquetado y actividades agrícolas estacionales.

Las oportunidades pueden variar según la época del año. Durante el verano suele crecer la demanda en turismo y gastronomía, mientras que hacia fin de año pueden aparecer más empleos vinculados con cocina, limpieza y empaquetado.

Además, el permiso permite entrar y salir de Dinamarca durante su vigencia.

También permite estudiar

El programa contempla la posibilidad de realizar estudios o cursos durante un período de hasta seis meses.

Los argentinos que se establezcan en el país y cumplan con las condiciones locales también pueden acceder a clases de danés.

El objetivo principal de la Working Holiday es realizar una experiencia temporal y turística en Dinamarca. El trabajo funciona como una herramienta para financiar parte de la estadía, por lo que no es necesario contar previamente con un contrato laboral, un título universitario o una profesión determinada.

Un destino entre los países mejor posicionados

Dinamarca es uno de los países que habitualmente aparece entre los primeros puestos de los rankings internacionales sobre bienestar y calidad de vida.

Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup y Naciones Unidas, el país ocupa el tercer puesto entre los más felices del mundo, detrás de Finlandia e Islandia. Argentina, en tanto, figura en el puesto 44.

Para los jóvenes argentinos interesados en la experiencia, el límite de 150 permisos y la asignación por orden de llegada hacen que la disponibilidad de turnos sea uno de los principales factores para acceder al programa durante este año.