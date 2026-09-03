Milei prepara una cadena nacional por Malvinas: quiénes lo acompañarán y a qué hora se emite

FOTO: Expectativa en Argentina: Milei hablará de las islas Malvinas tras los dichos de Trump

El presidente Javier Milei regresará este jueves de Chile y se trasladará a la Casa Rosada para grabar la cadena nacional en la que se referirá a la cuestión Malvinas.

La filmación está prevista para comenzar alrededor de las 16 y el mensaje será emitido a las 21 desde el Salón Blanco. Según trascendió, la alocución tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

A diferencia de otras cadenas nacionales, el Gobierno preparó una puesta en escena con la presencia de buena parte del Gabinete y de las principales figuras de La Libertad Avanza.

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Quiénes estarán junto al Presidente

Para la grabación fueron convocados el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de todas las áreas.

Uno de los funcionarios que tendrá mayor protagonismo será el canciller Pablo Quirno, en una cadena nacional centrada en la posición argentina sobre las islas.

También fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

La alocución estará a cargo exclusivamente de Milei y sus colaboradores permanecerán detrás del Presidente durante la grabación.

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Un mensaje preparado con máxima reserva

En la Casa Rosada mantuvieron bajo reserva el contenido del discurso, mientras se terminaban de definir los detalles de la intervención presidencial.

Según trascendió, Santiago Caputo y sus equipos participaron en la elaboración del mensaje y el asesor seguirá la grabación detrás de cámaras.

También hubo participación de la Cancillería y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la preparación de la cadena nacional.

La intervención presidencial se produce luego de la visita de Milei a Chile, donde participó de un foro libertario y se reunió con el presidente chileno, Antonio Kast.

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La cuestión Malvinas y el contexto internacional

La cadena nacional tendrá lugar en medio de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre la disputa por las islas.

El presidente estadounidense volvió a referirse a la cuestión y cuestionó la posición británica, al afirmar que el Reino Unido se está “portando mal” como aliado de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se sumaron a la discusión internacional sobre la soberanía de las islas y a las recientes definiciones del Gobierno argentino.

Cadena 3 analizará el mensaje de Milei

Después de la transmisión presidencial, Cadena 3 realizará un programa especial para analizar los principales conceptos de la cadena nacional y sus implicancias políticas y diplomáticas.

El envío estará a cargo del director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, quien encabezará el análisis del discurso de Milei y el escenario que se abre a partir de sus definiciones sobre Malvinas.