Un medio inglés apuntó contra Leandro Paredes luego de que ponga en duda su continuidad en Argentina
La sanción de diez partidos y el retiro de Lionel Messi influyen en su decisión. La FIFA flexibilizó la suspensión.
03/09/2026 | 15:26Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes y Lionel Messi.
Leandro Paredes, mediocampista de Boca, puso en duda su continuidad en la Selección argentina tras la sanción de dieza partidos impuesta por la FIFA debido a su participación en los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026.
Sus declaraciones generaron un fuerte eco en el Reino Unido, donde el diario británico The Sun lo calificó de "sinvergüenza". El medio cuestionó su actitud tras la derrota de Argentina ante España, donde Paredes se vio involucrado en una pelea con jugadores del seleccionado español, episodio que fue registrado en imágenes.
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El mediocampista y capitán de Boca solicitó el cambio en el partido ante Vélez, lo que generó inquietud en el club. El director técnico, Rodolfo Arruabarrena, minimizó el incidente.
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La sanción de la FIFA no solo incluyó la suspensión de partidos, sino también una multa de 66.000 libras esterlinas, equivalente a unos 626.000 dólares.
Paredes, quien compartió varios años en la Selección con Lionel Messi, consideró que su retiro fue un factor determinante en su decisión. "Va a ser difícil para mí seguir en la Selección, por la sanción también, por la decisión de Leo. Va a ser difícil que todo siga como antes", expresó el futbolista.
El jugador también mencionó que aún debía conversar con Lionel Scaloni, el entrenador del equipo, antes de tomar una decisión final sobre su futuro. "No hablé todavía con el entrenador, pero vamos a hablar y voy a ver qué decisión tomo", comentó Paredes.
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La situación de Paredes tuvo un giro importante cuando la Asociación del Fútbol Argentino solicitó a la FIFA una modificación en la forma de cumplir la sanción.
Lectura rápida
¿Quién es Leandro Paredes? Es un mediocampista de Boca que juega en la Selección argentina.
¿Qué sanción recibió? Fue sancionado con diez partidos por la FIFA y una multa de 66.000 libras esterlinas.
¿Por qué está en duda su continuidad? Por la sanción y la decisión de Lionel Messi de retirarse.
¿Con quién debe hablar antes de decidir? Debe conversar con Lionel Scaloni, el entrenador del equipo.
¿Qué solicitó la Asociación del Fútbol Argentino? Solicitó a la FIFA una modificación en la forma de cumplir la sanción.