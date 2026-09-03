En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Talleres prestó a Bruno Barticciotto a Huracán hasta fin de año

El delantero firmó un préstamo con "El Globo" hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de extender el vínculo por un año más e incluyendo una opción de compra.

03/09/2026 | 15:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El delantero vestirá la camiseta del "Globo".

FOTO: El delantero vestirá la camiseta del "Globo".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Talleres acordó el préstamo de Bruno Barticciotto a Huracán hasta el 31 de diciembre de 2026.

El delantero continuará su carrera en el "Globo" bajo esa modalidad, con un contrato que contempla la posibilidad de extender el vínculo por un año más y que, además, incluye una opción de compra a favor del club de Parque Patricios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras su regreso a la "T", "Barti" se vio afectado recurrentemente por lesiones que le impidieron tener continuidad.

Ahora, buscará sumar minutos y recuperar su mejor versión en "El Quemero".

Lectura rápida

¿Qué se acordó entre Talleres y Huracán?
Se acordó el préstamo de Bruno Barticciotto a Huracán hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuál es la duración del contrato?
El contrato contempla la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

¿Qué opción incluye el contrato?
Incluye una opción de compra a favor del club de Parque Patricios.

¿Qué le sucedió a Barticciotto al regresar a Talleres?
Se vio afectado recurrentemente por lesiones que le impidieron tener continuidad.

¿Qué busca Barticciotto en Huracán?
Buscará sumar minutos y recuperar su mejor versión en "El Quemero".

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf