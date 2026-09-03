Talleres prestó a Bruno Barticciotto a Huracán hasta fin de año

Talleres acordó el préstamo de Bruno Barticciotto a Huracán hasta el 31 de diciembre de 2026.

El delantero continuará su carrera en el "Globo" bajo esa modalidad, con un contrato que contempla la posibilidad de extender el vínculo por un año más y que, además, incluye una opción de compra a favor del club de Parque Patricios.

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Bruno Barticciotto ya es refuerzo ??



??? El delantero firmó un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de extender el vínculo por un año más e incluyendo una opción de compra.#VamosGlobo ??#HuracánYNadaMás pic.twitter.com/KOr9EqOQKV — CA Huracán (@CAHuracan) September 2, 2026

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Tras su regreso a la "T", "Barti" se vio afectado recurrentemente por lesiones que le impidieron tener continuidad.

Ahora, buscará sumar minutos y recuperar su mejor versión en "El Quemero".