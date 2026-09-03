Análisis de conversación previa al asesinato del músico Jonathan Meléndez

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La pesquisa relacionada con el asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, incluye una conversación entre él y un amigo que podría ser crucial para entender el crimen. En este caso, el argentino Diego Sebastián Rosen es mencionado como un posible implicado.

Ambos, Meléndez y Rosen, eran socios de una empresa dedicada a la renta de propiedades en la ciudad de Valle de Bravo, a través de plataformas de hospedaje. Sin embargo, la relación entre ellos se había deteriorado debido a desacuerdos económicos y conflictos relacionados con las propiedades.

Previo a un encuentro con Rosen, Meléndez se comunicó con su amigo Freddy, expresándole que tenía problemas con Diego y sugiriéndole que, si no respondía a sus mensajes durante la noche, lo reportara a las autoridades. "Si por la noche no contesto, repórtalo a las autoridades. Ya sabes que traigo unos pedos con Diego", le dijo Meléndez a su amigo.

Según las primeras investigaciones, tras ingresar a su hogar, Meléndez encontró a Rosen, con quien tuvo una discusión relacionada con dinero. En el transcurso de esta confrontación, se alega que Rosen amordazó a Meléndez y le disparó mientras este se encontraba sentado en un sillón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado que, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía de la Ciudad de México, se detuvieron a dos sospechosos del homicidio de cuatro personas, incluido un canino, en Atizapán de Zaragoza.

Los asesinatos ocurrieron el martes 1° de septiembre, cuando las autoridades encontraron a cuatro víctimas en un departamento en una torre residencial de Zona Esmeralda, una de las cuales estaba embarazada de cuatro meses. Un menor de seis años fue hallado con vida en la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa de 35 años y embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica de 21 y su mascota. De acuerdo con los informes, dos adultos y la menor presentaron impactos de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía un disparo en la espalda. El niño no mostró signos de violencia.

Las primeras investigaciones apuntan a que dos hombres habrían utilizado su relación de confianza con las víctimas para acceder a la vivienda. A raíz de las pruebas recopiladas, este miércoles fue detenido Rosen, de 51 años, quien es considerado como el principal sospechoso del homicidio múltiple, junto con otro individuo identificado como Gerardo N., que también está bajo investigación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comentó que "las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas, y supuestamente aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio".