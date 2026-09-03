Siria inicia la destrucción de armas químicas del régimen de Al Asad tras su caída

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Siria ha comenzado el proceso de destrucción de las armas químicas que pertenecían al gobierno de Bashar al Asad, derrocado en 2024, según anunció el representante de Damasco ante la ONU este jueves.

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, Ibrahim Olabi destacó que "este es el primer proceso de destrucción desde que hemos sido liberados del régimen anterior", calificándolo como un momento histórico, según reportó DW y la Agencia Noticias Argentinas.

El 21 de agosto de 2013, un ataque químico atribuido al gobierno sirio en Guta Oriental, un suburbio de Damasco, dejó un saldo trágico de más de 1.400 muertos, según informes de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Las impactantes imágenes de hombres, mujeres y sobre todo niños inconscientes con espuma en la boca generaron una fuerte conmoción a nivel mundial.

Siria se adhirió posteriormente a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y se comprometió a entregar sus reservas de productos tóxicos para su destrucción, bajo la presión de Rusia y Estados Unidos.

A pesar de esto, el gobierno de Al Asad no declaró todo su arsenal y trató de engañar a los inspectores. El exdictador fue acusado repetidamente de utilizar armas químicas durante los más de 13 años de guerra civil en Siria.

Con la caída de Al Asad, las nuevas autoridades de Damasco se comprometieron a colaborar con la OPAQ para la eliminación de este arsenal. Además, autorizan la presencia permanente de inspectores de la organización para identificar sitios sospechosos de albergar armas químicas e interrogar a testigos de ataques pasados.