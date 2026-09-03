Colombia: ordenan suspender bombardeos si hay menores involucrados en grupos armados

BOGOTÁ — Una jueza en Colombia ha emitido una orden provisional que prohíbe al gobierno de Abelardo de la Espriella realizar bombardeos en situaciones donde se tenga conocimiento de la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales. Esta decisión, conocida públicamente el jueves, es el resultado de un recurso de amparo presentado por un ciudadano en representación de los niños que se encuentran en campamentos de estos grupos y que podrían ser afectados por las operaciones aéreas ofensivas.

Desde que asumió el cargo, De la Espriella ha llevado a cabo al menos tres bombardeos dirigidos a diferentes grupos armados ilegales como parte de su estrategia de seguridad, que ha sido caracterizada por una postura de "mano de hierro".

En uno de los operativos, realizado el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, fueron identificados tres menores entre los cuerpos recuperados, según el instituto forense.

El presidente y el Ministerio de Defensa defendieron estos ataques, argumentando que los individuos involucrados eran "combatientes" y responsabilizando a los grupos armados por violar el Derecho Internacional Humanitario al reclutar menores y utilizarlos como "escudos".

La jueza, perteneciente a un juzgado de Familia en Bogotá, determinó que el gobierno debe abstenerse de llevar a cabo operaciones aéreas ofensivas en áreas donde se tenga información concreta sobre la presencia de menores reclutados. Esta medida se mantendrá hasta que se implementen y verifiquen las precauciones y medidas de protección necesarias.

Ni el Ministerio de Defensa ni el vocero gubernamental, Miller Soto, han respondido si acatarán la orden judicial o si planean apelar la decisión.

El tema del reclutamiento de menores ha sido un asunto controvertido en Colombia durante años. El anterior gobierno, encabezado por Gustavo Petro, también enfrentó críticas por bombardeos en los que se reportó la muerte de menores.

Los menores que son reclutados a menudo son engañados, persuadidos con lujos o forzados a unirse a estas organizaciones. Su rol suele incluir tareas de vigilancia, logística o combate. Según un informe reciente de Human Rights Watch, estos grupos armados estarían entrenando a menores en el manejo de drones cargados con explosivos.

La Defensoría del Pueblo reportó que al menos 97 menores han sido reclutados forzosamente entre enero y julio, con una mayor incidencia en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander.