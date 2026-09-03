Perú construirá una de estatua de 14 metros del papa León XIV frente al Pacífico para su visita

FOTO: Anuncian construcción de estatua de 14 metros de altura del papa León XIV frente al Pacífico de Perú

Un municipio del Callao, el puerto más antiguo de Perú, ha anunciado la construcción de una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV. La obra, que se espera esté lista para la primera mitad de noviembre, coincide con la visita del Sumo Pontífice a Perú, parte de su primer viaje a Latinoamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Argentina.

El alcalde del Callao, César Pérez, destacó que no existe otra estatua en el mundo con las dimensiones de esta obra. La estatua, realizada con acabados de mármol, se ubicará en un parque cercano al océano Pacífico, diseñado para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

"Es un papa con DNI", mencionó el alcalde, haciendo alusión a que el actual papa, Robert Prevost, posee un documento nacional de identidad peruano, tras nacionalizarse en 2015 luego de ser nombrado obispo de la ciudad de Chiclayo en 2014. Prevost también ha sido administrador de la Diócesis de El Callao desde 2020.

El alcalde Pérez recordó que Prevost solía viajar desde Chiclayo hasta El Callao, un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros, en su propio vehículo. Durante la pandemia de coronavirus, se destacó su labor en la distribución de alimentos a familias afectadas.

En 2025, se había inaugurado otra estatua del papa, de siete metros de altura y fabricada en fibra de vidrio, en Chiclayo, donde Prevost desarrolló gran parte de su actividad pastoral.

El papa León XIV realizará su primera gira por Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre, visitando Uruguay, Argentina y culminando su recorrido en Perú, un país donde ha mantenido un fuerte vínculo debido a su labor como sacerdote y obispo.

Prevost ha estado en Perú desde 1985 como misionero agustino, y su trayectoria incluye un regreso en 2014 como obispo de Chiclayo. Su reciente llamado por el papa Francisco para ocupar un puesto clave en el Vaticano se dio tras protestas en Perú que dejaron 50 civiles muertos y a ninguna autoridad sancionada.

Prevost hizo un llamado a las autoridades políticas para que "aprendan a escuchar mejor" y promuevan la justicia en el país.