Carlos Palacios se siente cómodo en los penales tras el triunfo de Boca ante Vélez

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – El mediocampista chileno Carlos Palacios se mostró satisfecho tras haber ejecutado el último penal de Boca en su reciente victoria en la tanda ante Vélez por la Copa Argentina. Palacios, quien afirmó sentirse "cómodo" desde los 12 pasos, expresó su alegría por regresar a la acción tras una lesión que lo mantuvo alejado del campo.

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, este fue apenas el segundo partido de Palacios en el año, tras haber pasado por una operación en la rodilla y una posterior sobrecarga. Con su gol desde el punto penal, Boca se impuso por 4-3 luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, en un encuentro celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Con este resultado, el equipo avanzó a los cuartos de final de la copa nacional, donde se enfrentará a Racing.

Boca se convirtió en el último equipo en clasificar a esta instancia, que comenzará el próximo miércoles 9 con el partido entre Banfield y Deportivo Riestra. Palacios desempeñó un papel crucial en la clasificación, siendo el encargado de patear el quinto y último penal. Detalló que su decisión sobre a qué lado disparar fue influenciada por la posición del arquero rival, Tomás Marchiori.

"El penal lo pedí, me siento cómodo en esa faceta", comentó el jugador de 26 años, quien recordó su experiencia ejecutando penales en Colo-Colo de Chile, aunque no había tenido oportunidad de patear en su nuevo club. Al momento de ejecutar el penal, su intención inicial era observar si el arquero se movía, pero destacó que Marchiori se mantuvo estático hasta el último momento.

Finalmente, Palacios optó por su lugar preferido y, con un derechazo cruzado, logró marcar el gol, aunque el arquero adivinó la dirección, no pudo detener el disparo debido a la precisión del remate. "Cruzado no fallo", enfatizó el volante.

Además, Palacios expresó su gratitud por la oportunidad de jugar nuevamente y se mostró "muy feliz" por su regreso, reconociendo que le costó un poco retomar el ritmo competitivo y entrenar sin dolores.

A pesar de la destacada actuación de Palacios, el verdadero héroe de la noche fue el arquero de Boca, Álvaro Montero, quien detuvo los disparos de los defensores Elías Gómez y Thiago Silvero, excompañeros suyos, asegurando así el pase a la siguiente ronda.

Agencia NA