La Legislatura santafesina destituyó a un fiscal por irregularidades y mal desempeño

La Legislatura de Santa Fe resolvió este jueves, en sesión conjunta de ambas cámaras, la destitución del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez Ibarros, tras un proceso disciplinario en el que se analizaron distintos hechos vinculados con su desempeño profesional y laboral.

La medida fue adoptada sin votos en contra y puso fin a la suspensión preventiva que pesaba sobre el funcionario desde hacía poco más de un año. El proceso había comenzado a partir de una denuncia relacionada con un supuesto robo de dos cubiertas de un automóvil, que posteriormente derivó en la investigación de otros episodios considerados de gravedad.

Uno de los principales antecedentes analizados estuvo relacionado con la denuncia presentada ante una compañía de seguros por la presunta sustracción de las cubiertas. De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, se determinó que las ruedas no habían sido robadas, lo que generó cuestionamientos sobre la veracidad del hecho denunciado y sobre la conducta del entonces fiscal.

A partir de esa investigación también surgieron otros hechos que fueron incorporados al proceso disciplinario. Entre ellos, se analizó el presunto ingreso irregular al sistema informático del Ministerio Público de la Acusación utilizando las credenciales de otro fiscal. Según lo establecido durante el procedimiento, desde ese acceso se habría realizado una presentación vinculada con un caso en el que Rodríguez Ibarros tenía un interés particular, incluyendo un pedido de pena y una compensación económica.

El expediente también contempló denuncias vinculadas con el trato hacia el personal de la Fiscalía de San Jorge. Se investigaron situaciones de maltrato laboral y conductas consideradas incompatibles con el ejercicio de la función, además de otros episodios que fueron incorporados durante el proceso disciplinario.

La evaluación conjunta de estos antecedentes llevó a considerar que la conducta atribuida al entonces fiscal excedía el ámbito de cuestiones personales y comprometía el adecuado funcionamiento institucional del Ministerio Público de la Acusación. En ese marco, se entendió que los hechos analizados afectaban las condiciones de idoneidad ética y funcional necesarias para permanecer en el cargo.

Con la resolución adoptada este jueves, Rodríguez Ibarros quedó definitivamente apartado de su función como fiscal del MPA. La destitución constituye el cierre de un proceso disciplinario que se extendió durante más de un año y que tuvo como eje una serie de cuestionamientos relacionados con su actuación profesional, el uso de herramientas y sistemas institucionales y su conducta en el ámbito laboral.

Informe de Emiliano Guardia.