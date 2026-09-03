Nueva pirámide social: cuánto debe ganar un hogar para ser de clase alta, media o baja
Guillermo Oliveto, presidente y fundador de Consultora W, una empresa de consultoría basada en investigación de mercado habló con Cadena 3 y dio detalles sobre este tema.
03/09/2026 | 17:14Redacción Cadena 3
FOTO: Cuánto debe ganar un hogar para ser de clase alta, media o baja.
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Viva la Radio
Un reciente informe de la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, presenta un análisis sobre la pirámide social en Argentina, dividiendo a la población en cinco segmentos: clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja y clase pobre.
Según el informe, para ser considerado de clase alta, un hogar debe tener ingresos familiares entre 9 y 14 millones de pesos. La clase media alta requiere ingresos de 4.5 a 9 millones de pesos, mientras que la clase media baja se sitúa en 3 millones de pesos. En contraste, la clase pobre, en algunos casos, no alcanza el millón de pesos.
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El estudio resalta que la mayoría de la población se concentra en el plano medio de la pirámide, lo que refleja el anhelo de pertenecer a la clase media, que ha sido golpeada por diversas crisis económicas. Oliveto señaló que “hay una creciente preocupación y tensión” en la sociedad, con emociones negativas que comienzan a surgir entre los ciudadanos.
El 5% de las familias argentinas pertenece a la clase alta, con un ingreso promedio de 14 millones de pesos. En tanto, el 17% de las familias se clasifica como clase media alta, con ingresos de 6.5 millones de pesos.
Oliveto también mencionó que “la clase media baja y la clase baja aglutinan a un total de 25 millones de personas”, lo que representa una situación preocupante. La calidad del empleo se ha visto afectada, con un aumento en el trabajo informal y cuentapropista.
A pesar de la crisis, la población muestra un deseo de seguir adelante. “Entre el 60 y 70% de la gente quiere continuar”, afirmó Oliveto, destacando que existe un sentimiento de esperanza, aunque este ha disminuido en comparación con años anteriores. La intención de voto se presenta como un factor a considerar en el futuro político del país.
Entrevista de Viva la Radio.
Lectura rápida
¿Qué analiza el informe de la consultora W? El informe analiza la pirámide social en Argentina, dividiendo a la población en cinco segmentos.
¿Quién dirige la consultora W? La consultora W es dirigida por Guillermo Oliveto.
¿Cuándo se presentó el informe? El informe fue presentado recientemente, aunque no se especifica una fecha exacta.
¿Dónde se concentra la mayoría de la población según el estudio? La mayoría de la población se concentra en el plano medio de la pirámide social.
¿Por qué es preocupante la situación laboral en Argentina? La calidad del empleo se ha visto afectada, con un aumento en el trabajo informal y cuentapropista.