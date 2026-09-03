Nueva pirámide social: cuánto debe ganar un hogar para ser de clase alta, media o baja

Un reciente informe de la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, presenta un análisis sobre la pirámide social en Argentina, dividiendo a la población en cinco segmentos: clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja y clase pobre.

Según el informe, para ser considerado de clase alta, un hogar debe tener ingresos familiares entre 9 y 14 millones de pesos. La clase media alta requiere ingresos de 4.5 a 9 millones de pesos, mientras que la clase media baja se sitúa en 3 millones de pesos. En contraste, la clase pobre, en algunos casos, no alcanza el millón de pesos.

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El estudio resalta que la mayoría de la población se concentra en el plano medio de la pirámide, lo que refleja el anhelo de pertenecer a la clase media, que ha sido golpeada por diversas crisis económicas. Oliveto señaló que “hay una creciente preocupación y tensión” en la sociedad, con emociones negativas que comienzan a surgir entre los ciudadanos.

El 5% de las familias argentinas pertenece a la clase alta, con un ingreso promedio de 14 millones de pesos. En tanto, el 17% de las familias se clasifica como clase media alta, con ingresos de 6.5 millones de pesos.

Oliveto también mencionó que “la clase media baja y la clase baja aglutinan a un total de 25 millones de personas”, lo que representa una situación preocupante. La calidad del empleo se ha visto afectada, con un aumento en el trabajo informal y cuentapropista.

A pesar de la crisis, la población muestra un deseo de seguir adelante. “Entre el 60 y 70% de la gente quiere continuar”, afirmó Oliveto, destacando que existe un sentimiento de esperanza, aunque este ha disminuido en comparación con años anteriores. La intención de voto se presenta como un factor a considerar en el futuro político del país.

Entrevista de Viva la Radio.