Cambió el tiempo en Córdoba: rige una alerta por vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector sur para el centro y norte de la provincia de Córdoba.

Se prevé que el fenómeno se extienda durante la mañana y la tarde de este jueves, con velocidades estimadas entre los 25 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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?? ALERTA POR VIENTOS



??? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé durante la mañana y tarde de hoy, el desarrollo de vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.



?? Se recomienda circular con precaución. pic.twitter.com/s1c7ICZdG7 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 3, 2026

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La advertencia implica riesgos potenciales de daños materiales e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Dado el peligro que representan las ráfagas y la pérdida de visibilidad en las rutas por el polvo en suspensión, las autoridades de prevención y la Policía Caminera emitieron recomendaciones clave para los conductores:

Reducir la velocidad sin frenar de golpe para evitar colisiones en cadena si la visibilidad disminuye súbitamente.

Aumentar la distancia de seguridad con respecto a otros vehículos.

Evitar la banquina en caso de tener que detenerse por completo; busque un lugar seguro alejado de la calzada.

Acatar de forma estricta las indicaciones de la Policía Caminera y del personal desplegado en los operativos de seguridad.

Ante cualquier situación de riesgo o contingencia en la vía pública, se recuerda a la población comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911.

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