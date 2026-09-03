Cambió el tiempo en Córdoba: rige una alerta por vientos fuertes
El SMN advirtió por ráfagas intensas durante la mañana y la tarde en el centro y norte cordobés. Policía Caminera pide circular con extrema precaución por polvo en suspensión y riesgo en rutas.
03/09/2026 | 08:40Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector sur para el centro y norte de la provincia de Córdoba.
Se prevé que el fenómeno se extienda durante la mañana y la tarde de este jueves, con velocidades estimadas entre los 25 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
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?? ALERTA POR VIENTOS— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 3, 2026
??? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé durante la mañana y tarde de hoy, el desarrollo de vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
?? Se recomienda circular con precaución. pic.twitter.com/s1c7ICZdG7
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La advertencia implica riesgos potenciales de daños materiales e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Dado el peligro que representan las ráfagas y la pérdida de visibilidad en las rutas por el polvo en suspensión, las autoridades de prevención y la Policía Caminera emitieron recomendaciones clave para los conductores:
Reducir la velocidad sin frenar de golpe para evitar colisiones en cadena si la visibilidad disminuye súbitamente.
Aumentar la distancia de seguridad con respecto a otros vehículos.
Evitar la banquina en caso de tener que detenerse por completo; busque un lugar seguro alejado de la calzada.
Acatar de forma estricta las indicaciones de la Policía Caminera y del personal desplegado en los operativos de seguridad.
Ante cualquier situación de riesgo o contingencia en la vía pública, se recuerda a la población comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911.
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Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? Una alerta amarilla por vientos del sector sur.
¿Quiénes emitieron recomendaciones para conductores? Las autoridades de prevención y la Policía Caminera.
¿Cuándo se espera el fenómeno? Durante la mañana y la tarde del jueves.
¿Dónde se aplica la alerta? En el centro y norte de la provincia de Córdoba.
¿Por qué es importante seguir las recomendaciones? Por el peligro de ráfagas y la pérdida de visibilidad en las rutas.