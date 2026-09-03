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Cambió el tiempo en Córdoba: rige una alerta por vientos fuertes

El SMN advirtió por ráfagas intensas durante la mañana y la tarde en el centro y norte cordobés. Policía Caminera pide circular con extrema precaución por polvo en suspensión y riesgo en rutas.

03/09/2026 | 08:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector sur para el centro y norte de la provincia de Córdoba.

Se prevé que el fenómeno se extienda durante la mañana y la tarde de este jueves, con velocidades estimadas entre los 25 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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/Fin Código Embebido/

La advertencia implica riesgos potenciales de daños materiales e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Dado el peligro que representan las ráfagas y la pérdida de visibilidad en las rutas por el polvo en suspensión, las autoridades de prevención y la Policía Caminera emitieron recomendaciones clave para los conductores:

Reducir la velocidad sin frenar de golpe para evitar colisiones en cadena si la visibilidad disminuye súbitamente.

Aumentar la distancia de seguridad con respecto a otros vehículos.

Evitar la banquina en caso de tener que detenerse por completo; busque un lugar seguro alejado de la calzada.

Acatar de forma estricta las indicaciones de la Policía Caminera y del personal desplegado en los operativos de seguridad.

Ante cualquier situación de riesgo o contingencia en la vía pública, se recuerda a la población comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911.

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Lectura rápida

¿Qué emitió el SMN? Una alerta amarilla por vientos del sector sur.

¿Quiénes emitieron recomendaciones para conductores? Las autoridades de prevención y la Policía Caminera.

¿Cuándo se espera el fenómeno? Durante la mañana y la tarde del jueves.

¿Dónde se aplica la alerta? En el centro y norte de la provincia de Córdoba.

¿Por qué es importante seguir las recomendaciones? Por el peligro de ráfagas y la pérdida de visibilidad en las rutas.

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