Etcheverry y Navone se enfrentarán en la tercera ronda del US Open tras victorias destacadas

FOTO: Tomás Etcheverry dio otro gran paso y pasó a la tercera ronda en el US Open.

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Tomás Etcheverry y Mariano Navone se enfrentarán en la próxima fase del US Open 2026, luego de haber superado al británico Jacob Fearnley y al italiano Matteo Berrettini, respectivamente.

Etcheverry, con esfuerzo, logró imponerse ante Fearnley en un partido que se extendió a cuatro sets. Desde el comienzo, el argentino marcó el ritmo del encuentro con un servicio sólido y aprovechó los errores de su oponente, quien acumuló un total de 11 dobles faltas. Esto le permitió a Etcheverry llevarse las dos primeras mangas con un claro 6-3.

En el tercer set, el jugador platense tuvo que resguardarse para recuperar energías, ya que Fearnley reaccionó con devoluciones clave y logró conectar 10 saques directos que Etcheverry no pudo devolver. Así, el británico descontó con un 6-3.

Para la cuarta y última manga, Etcheverry, renovado y con mayor agresividad en sus tiros, logró un quiebre decisivo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el partido con el mismo resultado de los sets anteriores, tras tres horas y 18 minutos de juego.

Con esta victoria, Tomás igualó su mejor marca en la cancha de cemento de Flushing Meadows–Corona Park, alcanzando la misma fase que en el Abierto de Australia a principios de este año.

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