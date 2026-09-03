Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero en general, se prevé un día agradable y soleado.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 4 de septiembre la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 20°, con algunas nubes dispersas. El sábado 5, las temperaturas descenderán un poco más, con mínimas de 7° y máximas de 16°, manteniendo el cielo despejado. Para el domingo 6, se anticipa un clima fresco, con mínimas de 3° y máximas de 12°, también bajo un cielo despejado. Finalmente, el lunes 7 se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 3° y máximas de 15°.