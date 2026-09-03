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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, Rosario se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar hasta 50 mm. La temperatura oscilará entre 7° y 18°.

03/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: tormentas y temperaturas variables para el 3 de septiembre

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Alertas

El área de Rosario será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. A lo largo del día, se espera que las condiciones cambien, con la llegada de tormentas que afectarán la región. La humedad y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de estas tormentas, que podrían ser intensas en algunos momentos. La visibilidad podría verse afectada por las lluvias, y se recomienda precaución al transitar por las calles.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 14°, también con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 13°, con algunas nubes. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 16°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 19°, con cielo despejado.

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