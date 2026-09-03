Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

El área deserá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual, según el

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de cielo despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. A lo largo del día, se espera que las condiciones cambien, con la llegada de tormentas que afectarán la región. La humedad y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de estas tormentas, que podrían ser intensas en algunos momentos. La visibilidad podría verse afectada por las lluvias, y se recomienda precaución al transitar por las calles.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 14°, también con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 13°, con algunas nubes. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 16°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 19°, con cielo despejado.