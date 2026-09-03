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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, Tucumán presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 28°. La humedad será alta y el viento soplará suave desde el este.

03/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real, pero no se anticipan lluvias ni fenómenos adversos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima mayormente despejado. Para el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 24°. El sábado 5 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 23°. El domingo 6 de septiembre, se prevé un leve descenso, con mínimas de 9° y máximas de 15°. Finalmente, el lunes 7 de septiembre, se anticipa un clima con pocas nubes, con mínimas de 5° y máximas de 21°.

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