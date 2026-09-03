Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 38%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Las condiciones climáticas se mantendrán mayormente despejadas, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 38%, y la visibilidad será de 10000 metros. El viento continuará soplando a 7 m/s desde el oeste, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el viernes 4 de septiembre se prevé una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la temperatura mínima será de 6° y la máxima de 13°, con probabilidad de light rain. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 9°, también con light rain. El lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 4° y una máxima de 15°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 19°, con algunas nubes dispersas.