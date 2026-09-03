Maduro y su esposa buscan anular cargos por narcotráfico en EE. UU. alegando inmunidad

FOTO: Maduro y su esposa intentan anular los cargos en su contra en EE. UU., dicen tener inmunidad

NUEVA YORK — El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa han solicitado a un juez que desestime las acusaciones de narcotráfico en su contra, argumentando que gozan de inmunidad debido a su estatus como el mandatario y la primera dama de un país extranjero.

En documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan, los abogados de Maduro afirmaron que la ley exige que un juez desestime la acusación, ya que no se puede juzgar a un líder extranjero reconocido por su país como jefe de Estado en funciones en el momento de presentar los cargos.

"Ningún tribunal estadounidense ha juzgado a un líder extranjero reconocido por su país en el momento en que se presentaron los cargos", indicaron los abogados. "Esto no es un accidente histórico, sino que refleja una norma más antigua que el derecho anglosajón: los jefes de Estado están exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional que no sea el suyo".

Maduro y su esposa se enfrentarán a juicio el 1 de junio por los cargos de narcotráfico. El juez Alvin K. Hellerstein ha programado para el 17 de noviembre los alegatos orales sobre las mociones para desestimar la acusación.

Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, han estado detenidos en una cárcel de Brooklyn desde que las fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia en Caracas durante una redada en enero y los trasladaron a Nueva York.

En documentos adicionales, los abogados de Flores argumentaron que ella también tiene inmunidad frente a un proceso penal en EE. UU. por motivos de inmunidad soberana. "Es un atributo de la soberanía de Venezuela, y solo Venezuela puede renunciar a él", afirmaron.

Los defensores de Maduro sostuvieron que, incluso si no se le reconociera inmunidad soberana como jefe de Estado, el caso debe ser desestimado porque también tiene derecho a inmunidad soberana basada en la conducta. Al mismo tiempo, los abogados subrayaron que Maduro "niega vehementemente las acusaciones" en su contra.

"Si este caso avanzara a juicio, quedaría claro que ha sido acusado falsamente", indicaron.

Ambos se declararon inocentes en un caso penal presentado hace seis años contra numerosos presuntos cómplices. Enfrentan posibles condenas de cadena perpetua si un jurado determina que formaron parte de una asociación delictuosa para enviar cocaína a EE. UU.

Los fiscales federales presentarán una respuesta a los argumentos más adelante este mes. El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la captura de Maduro, calificándola como una "operación policial quirúrgica". Maduro se ha descrito a sí mismo como un prisionero de guerra y ha declarado que su captura equivale a un secuestro.

Los fiscales federales sostienen que el expresidente venezolano organizó una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína a EE. UU. al coludirse con fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

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El periodista de The Associated Press Joshua Goodman informó desde Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.