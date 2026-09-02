En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Detienen a adolescente en Francia por planear el secuestro de Kylian Mbappé y otros famosos

Un joven de 18 años fue arrestado en Francia por robo y por liderar una banda que planeaba secuestrar a futbolistas como Kylian Mbappé. Se encuentra en prisión preventiva.

02/09/2026 | 23:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mbappé, en la mira de los delincuentes.

FOTO: Mbappé, en la mira de los delincuentes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Un adolescente de 18 años, conocido como Clément L, ha sido imputado en Francia por robo, y se le vincula con una organización delictiva que tenía como objetivo el secuestro de varios futbolistas de renombre, destacando entre ellos a Kylian Mbappé.

El joven fue formalmente acusado en la localidad de Nanterre por "robo en banda organizada" y se encuentra bajo prisión preventiva, mientras que otro de sus cómplices ha obtenido la libertad condicional. Ambos son sospechosos de haber llevado a cabo una serie de robos en la región de Neuilly-sur-Seine.

De acuerdo con información del diario Le Parisien, tras varias semanas de investigación, las autoridades lograron identificar a los ladrones mediante las huellas dactilares que dejaron en un asalto a una joyería.

Uno de los principales objetivos de esta banda era Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain y figura de la selección francesa, así como otros deportistas, artistas y celebridades. El futbolista era considerado un "objetivo altamente rico" para los delincuentes, quienes planeaban asaltarlo en el momento en que se encontrara en la capital francesa.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Un joven de 18 años, llamado Clément L, fue arrestado en Francia.

¿Por qué fue arrestado?
Fue imputado por robo y liderar una banda que planeaba secuestrar a futbolistas.

¿Qué delitos se le atribuyen?
Se le acusa de "robo en banda organizada" y de haber cometido varios asaltos.

¿Quiénes eran los objetivos de la banda?
El grupo delictivo tenía como objetivo a Kylian Mbappé y otras celebridades.

¿Cómo fueron identificados?
Las autoridades los identificaron por huellas dactilares dejadas en un robo a una joyería.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf