Detienen a adolescente en Francia por planear el secuestro de Kylian Mbappé y otros famosos
Un joven de 18 años fue arrestado en Francia por robo y por liderar una banda que planeaba secuestrar a futbolistas como Kylian Mbappé. Se encuentra en prisión preventiva.
FOTO: Mbappé, en la mira de los delincuentes.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Un adolescente de 18 años, conocido como Clément L, ha sido imputado en Francia por robo, y se le vincula con una organización delictiva que tenía como objetivo el secuestro de varios futbolistas de renombre, destacando entre ellos a Kylian Mbappé.
El joven fue formalmente acusado en la localidad de Nanterre por "robo en banda organizada" y se encuentra bajo prisión preventiva, mientras que otro de sus cómplices ha obtenido la libertad condicional. Ambos son sospechosos de haber llevado a cabo una serie de robos en la región de Neuilly-sur-Seine.
De acuerdo con información del diario Le Parisien, tras varias semanas de investigación, las autoridades lograron identificar a los ladrones mediante las huellas dactilares que dejaron en un asalto a una joyería.
Uno de los principales objetivos de esta banda era Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain y figura de la selección francesa, así como otros deportistas, artistas y celebridades. El futbolista era considerado un "objetivo altamente rico" para los delincuentes, quienes planeaban asaltarlo en el momento en que se encontrara en la capital francesa.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Un joven de 18 años, llamado Clément L, fue arrestado en Francia.
¿Por qué fue arrestado?
Fue imputado por robo y liderar una banda que planeaba secuestrar a futbolistas.
¿Qué delitos se le atribuyen?
Se le acusa de "robo en banda organizada" y de haber cometido varios asaltos.
¿Quiénes eran los objetivos de la banda?
El grupo delictivo tenía como objetivo a Kylian Mbappé y otras celebridades.
¿Cómo fueron identificados?
Las autoridades los identificaron por huellas dactilares dejadas en un robo a una joyería.
[Fuente: Noticias Argentinas]