Detienen a adolescente en Francia por planear el secuestro de Kylian Mbappé y otros famosos

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Un adolescente de 18 años, conocido como Clément L, ha sido imputado en Francia por robo, y se le vincula con una organización delictiva que tenía como objetivo el secuestro de varios futbolistas de renombre, destacando entre ellos a Kylian Mbappé.

El joven fue formalmente acusado en la localidad de Nanterre por "robo en banda organizada" y se encuentra bajo prisión preventiva, mientras que otro de sus cómplices ha obtenido la libertad condicional. Ambos son sospechosos de haber llevado a cabo una serie de robos en la región de Neuilly-sur-Seine.

De acuerdo con información del diario Le Parisien, tras varias semanas de investigación, las autoridades lograron identificar a los ladrones mediante las huellas dactilares que dejaron en un asalto a una joyería.

Uno de los principales objetivos de esta banda era Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain y figura de la selección francesa, así como otros deportistas, artistas y celebridades. El futbolista era considerado un "objetivo altamente rico" para los delincuentes, quienes planeaban asaltarlo en el momento en que se encontrara en la capital francesa.

Agencia NA