Baby Etchecopar se emocionó tras ser propuesto como presidente por un ciudadano en la calle

FOTO: Pidieron que Baby Etchecopar sea presidente, el periodista se emocionó y reclamó escuchar a la gente

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Un ciudadano de a pie se refirió al conductor Baby Etchecopar como un buen partido presidenciable y el periodista, no sólo se mostró emocionado, sino que pidió "escuchar a la gente" ante la carencia de "alguien que los defienda".

Durante un móvil en la vía pública, un periodista de Crónica TV le consultó a un hombre sobre los métodos para llegar a fin de mes, a lo que el entrevistado respondió un costo y añadió sobre el Presidente Javier Milei: "Este tipo se tiene que ir".

En línea y frente a los conflictos económicos que describía, incluso después de haber señalado que "no hay que contar con mucho" dinero porque "hay gente que no tiene nada", el ciudadano reflexionó: "¿Sabés quién tiene que ser presidente de todos los argentinos? Baby Etchecopar".

Al escuchar la afirmación del hombre, la conductora y periodista Melina Fleiderman soltó un "Ay, no".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el comunicador y presentador de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, sostuvo: "Me llenó de emoción, no porque me diga que quiere que yo sea presidente porque es una locura, pero sí porque hay gente humilde que me nombra y quiere que yo esté, para defenderlos".

"Me llena de emoción, que es un compromiso desde el periodismo y que creo que mucha gente no cumple", cerró. Al tiempo, el conductor se percató del comentario de Fleiderman y señaló: "Me asombró también que, desde el piso, dijeron que 'no'".

En ese sentido, Etchecopar se preguntó: "¿Por qué no? ¿A quién apoyaría la chica del piso de Crónica? ¿A quién votaría o le gustaría, Kicillof o Milei? Que escuche el viento, a la gente, a las personas que les gusta alguien que los defienda, yo no puedo ser, pero algún outsider que aparezca con ganas de defender al pueblo de una vez por todas sería maravilloso, realmente".

Baby volvió al entrevistado y le dedicó unas palabras: "Le pegaría un abrazo a ese hombre. Pensar que hace unos 10 años, el gobierno anterior me tildaba de facho o gorila, y eventualmente yo no era ni facho ni gorila. La única palabra que me interesa es la de la gente porque vivo con gente, tengo hijos que están como este señor, pagan alquileres y tengo que ayudarlos".

"Hay que escuchar el viento, hay que escuchar a la gente que nadie escucha. Lo único que escuchan es a las fuerzas de las elecciones. Le mando un beso a este argentino que me nombró, para mí es como un premio", cerró el comunicador.