Crisis migratoria: masivas manifestaciones en apoyo a Ceuta en toda España

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Cientos de miles de personas se manifestaron el miércoles en diversas ciudades de España en respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, en respuesta a la crisis migratoria que tuvo lugar a finales de julio. El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó un informe policial filtrado que indicaba que fuerzas marroquíes habían contribuido a la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma.

Varios medios de comunicación, citando un documento policial, afirmaron que las autoridades marroquíes facilitaron la llegada de migrantes por mar y actuaron de manera "pasiva". Según estos informes, la llegada de entre 70.000 y 80.000 personas al enclave español no fue un suceso fortuito, como reportó Euronews y confirmó Noticias Argentinas.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, solicitó a la Policía que aclarara estas afirmaciones, las cuales contradicen el relato oficial del Gobierno. Sánchez había negado previamente que las autoridades de Marruecos hubieran promovido la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Más tarde, un alto mando policial desmintió la existencia de un informe que acusara directamente a Marruecos, aunque esta declaración no logró disminuir la tensión generada en el debate público. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", al exculpar a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

Núñez Feijóo, junto al líder de Vox, Santiago Abascal, participó de la movilización en la capital española, donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, leyó un manifiesto en defensa de la integridad territorial de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió la dimisión "urgente" de Sánchez por "someterse a Marruecos" en lugar de "defender a todos los españoles".

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) convocó para este miércoles, Día de Ceuta, a concentraciones de apoyo a la ciudad, a las que asistieron PP y Vox, aunque el Gobierno las consideró partidistas, según reportó el diario El Mundo.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid estimaron en 150.000 los asistentes a la manifestación en Cibeles en apoyo a Ceuta, mientras que datos de la Delegación del Gobierno señalaron que unas 50.000 personas se concentraron en la capital española.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", fue el lema principal de los manifestantes. En la ciudad, la Policía Nacional calculó que alrededor de 20.000 personas asistieron a la multitudinaria manifestación, que culminó en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, quienes respondieron con material antidisturbios ante el lanzamiento de objetos.

Además, miles de habitantes de Melilla se unieron a las protestas para "apoyar a muerte" a Ceuta y reivindicar que "no hay ninguna razón para cuestionar la soberanía" de ambas ciudades autónomas.

Más de 160.000 andaluces participaron en las concentraciones, según datos oficiales de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Las manifestaciones más numerosas se llevaron a cabo en Sevilla y Málaga, con 40.000 asistentes cada una.

Por otro lado, en Barcelona, la Guardia Urbana reportó la asistencia de 1.500 personas a la concentración en la plaza Sant Jaume y 700 a la convocada por la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo.