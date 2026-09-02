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Adam Bareiro comentó su actualidad tras cuatro meses de inactividad por lesiones

El delantero paraguayo fue operado por una lumbalgia y sufrió múltiples lesiones desde mayo.

02/09/2026 | 17:29Redacción Cadena 3

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Adam Bareiro, delantero que no puede jugar en Boca desde mayo por diversas lesiones.

FOTO: Adam Bareiro, delantero que no puede jugar en Boca desde mayo por diversas lesiones.

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El delantero paraguayo Adam Bareiro se dirigió a sus seguidores a través de un comunicado en sus redes sociales, donde relató cómo ha enfrentado los problemas físicos que lo han mantenido alejado de las canchas desde mayo de este año. En sus declaraciones, Bareiro reveló que había estado "entrenando con molestias físicas" durante más de un mes.

El futbolista de 30 años ha padecido una grave rotura en el tendón del aductor izquierdo y sufrió un desgarro en el recto anterior el 9 de mayo, lo que fue seguido por una hernia de disco que aún le impide regresar al juego.

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La hernia en la zona lumbar lo llevó a probar diferentes tratamientos que no resultaron efectivos, lo que finalmente lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica que podría mantenerlo fuera de las canchas hasta el próximo año.

Con un inicio prometedor en el ataque del "Xeneize", formando una eficiente dupla con el delantero Miguel Merentiel, Bareiro se lesionó en su decimocuarto partido con el club "Azul y Oro" y corre el riesgo de perderse el resto de la temporada.

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Su primera lesión ocurrió el 9 de mayo, durante el partido de octavos de final del Torneo Apertura contra Huracán en La Bombonera, donde tuvo que ser sustituido en el entretiempo.

Los estudios médicos revelaron que el atacante había sufrido un doble desgarro, afectando tanto el recto anterior izquierdo como el aductor del mismo lado, lo que resultó en una rotura casi total del tendón y lo obligó a un mes de descanso.

Antes de finalizar su recuperación, Bareiro enfrentó una hernia discal que, según él, "no tiene explicación" y lo ha estado aquejando desde mediados de año. A pesar de las dificultades, intentó entrenar durante más de un mes con molestias, con el objetivo de regresar a las canchas y disfrutar de jugar con "una camiseta tan linda como la de Boca".

Con el fin de evitar la cirugía, el delantero, que ya había tenido un paso por River Plate, intentó diversos tratamientos, incluyendo bloqueos lumbares similares a los que utilizó el delantero Edinson Cavani, así como rehabilitación y prácticas leves en el campo. Sin embargo, las molestias persistieron y la operación se volvió necesaria.

"Una vez más me planteo una buena recuperación", expresó el atacante, quien confía en el apoyo de su familia y la habilidad de los médicos para poder volver a jugar profesionalmente, con la "ilusión de volver a festejar goles y pelear para ganar títulos" junto a los hinchas de Boca.

Lectura rápida

¿Qué problemas de salud enfrenta Adam Bareiro?
El delantero sufre de una grave rotura en el tendón del aductor izquierdo y una hernia discal.

¿Cuánto tiempo lleva sin jugar?
Bareiro está inactivo desde mayo, acumulando más de cuatro meses sin competir.

¿Qué tratamiento recibió?
Intentó varios métodos, incluyendo bloqueos lumbares y rehabilitación, pero finalmente necesitó cirugía.

¿Cuál es su situación actual?
Se recupera de una cirugía en la zona lumbar, que podría alejarlo de las canchas hasta el próximo año.

¿Qué espera para el futuro?
El jugador desea volver a festejar goles y competir por títulos con Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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