FOTO: Leapmotor desembarca en Córdoba con Autocity y el respaldo de Stellantis.

FOTO: Leapmotor desembarca en Córdoba con Autocity y el respaldo de Stellantis.

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FOTO: Leapmotor desembarca en Córdoba con Autocity y el respaldo de Stellantis.

FOTO: Leapmotor desembarca en Córdoba con Autocity y el respaldo de Stellantis.

Leapmotor desembarcó en Córdoba de la mano de Autocity y con el respaldo de Stellantis, en el marco de su llegada al mercado argentino. La marca de origen chino busca posicionarse en el segmento de la movilidad electrificada con vehículos que combinan tecnología, autonomía y equipamiento.

La apertura del concesionario cordobés forma parte del plan de expansión de la compañía, que apunta a desarrollar una red comercial capaz de acompañar el crecimiento de la marca y brindar servicios de venta y posventa.

Córdoba, un mercado clave para las marcas chinas

Entre enero y agosto de 2026, las marcas chinas alcanzaron una participación del 10,1% del mercado cordobés, por encima del 9,6% registrado a nivel nacional.

Córdoba es, además, el segundo mercado provincial con mayor volumen de patentamientos de marcas chinas, detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, la provincia aparece como uno de los principales mercados para el desembarco de Leapmotor, que esta semana comenzó sus operaciones en Argentina.

Una marca nacida en China que se expandió con Stellantis

Leapmotor fue fundada en China en 2015 como una compañía especializada en vehículos de nuevas energías y con una identidad centrada en la tecnología.

A comienzos de 2024, Stellantis y Leapmotor conformaron Leapmotor International BV, una empresa conjunta destinada a comercializar los vehículos de la marca fuera de China.

La compañía informó que durante 2025 comercializó cerca de 600.000 vehículos a nivel global y que apunta a alcanzar el millón de unidades vendidas durante 2026.

Su propuesta se basa en diseños minimalistas, tecnología aplicada a la experiencia de conducción, equipamiento de seguridad y sistemas de propulsión electrificados.

Una red de ventas y posventa con respaldo de Stellantis

Leapmotor inicia sus operaciones en Argentina con 12 puntos de venta y 20 puntos de posventa, además de una red de 20 e-Expert Centers especializados en sus vehículos.

El respaldo de Stellantis también permite a los usuarios acceder a más de 300 puntos de posventa oficiales de las distintas marcas del grupo.

La compañía contará además con un “Servicio de Contención” para situaciones de emergencia. En caso de una avería, el vehículo podrá ser trasladado a un punto de atención de la red y luego derivado al e-Expert Center Leapmotor más cercano.

El servicio contempla también movilidad y alojamiento de hasta cuatro noches cuando resulte necesario.

La posventa tendrá el respaldo de Mopar, la división de repuestos y accesorios originales de Stellantis, con soporte técnico y disponibilidad de piezas.

Tecnología REEV y hasta 1.000 kilómetros de autonomía

Uno de los principales diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), un sistema que busca combinar las características de la conducción eléctrica con una mayor autonomía para viajes largos.

Según la marca, esta tecnología permite alcanzar autonomías cercanas a los 900 kilómetros en el B10 y superiores a los 1.000 kilómetros en el C10.

La estrategia apunta a reducir una de las principales barreras para la adopción de vehículos electrificados: la preocupación por la autonomía y la disponibilidad de cargadores.

La marca también destaca el desarrollo interno de tecnologías vinculadas con la propulsión eléctrica, el software y la arquitectura electrónica de sus vehículos.

B10: el SUV compacto de Leapmotor

El B10 es un C-SUV equipado con un motor de 215 CV y tecnología REEV.

Cuenta con hasta 900 kilómetros de autonomía, pantalla central de 14,6 pulgadas, actualizaciones remotas OTA, techo panorámico de 1,8 metros cuadrados y llantas de aleación de 18 pulgadas.

En materia de seguridad incorpora 15 sistemas ADAS, seis cámaras, seis sensores y siete airbags.

El modelo mide 4,53 metros de largo, 1,885 metros de ancho y 1,655 metros de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2,735 metros y un baúl de 350 litros, ampliable hasta 1.420 litros con los asientos traseros rebatidos.

Precio informado: US$31.990.

C10: un SUV más grande y con más de 1.000 kilómetros

El C10 se ubica en el segmento D-SUV y también utiliza tecnología REEV, con un motor de 215 CV y una autonomía superior a los 1.000 kilómetros, según la marca.

Dispone de 16 sistemas ADAS de nivel 2, seis cámaras, seis sensores y siete airbags. Entre sus asistentes se encuentran el control de crucero adaptativo, la detección de colisiones, el frenado autónomo y la alerta de tráfico cruzado con frenado en reversa.

El modelo incorpora un techo panorámico de 2,1 metros cuadrados, llantas de 20 pulgadas y dos pantallas: una de 10,25 pulgadas para el conductor y otra central de 14,6 pulgadas.

Con 4,739 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,68 metros de alto, ofrece una distancia entre ejes de 2,825 metros. Su baúl tiene 435 litros de capacidad y puede ampliarse hasta 1.563 litros con los asientos rebatidos.

Precio informado: US$35.500.

El desembarco argentino

Con la apertura de Autocity en Córdoba, Leapmotor suma presencia comercial en uno de los mercados más importantes del país para las marcas de origen chino.

La estrategia combina la tecnología desarrollada por la compañía con la estructura comercial, financiera y de posventa de Stellantis, en un intento por acelerar la incorporación de vehículos electrificados al mercado argentino.