Aumentó el salario Mínimo, vital y móvi: qué representa y cuál es su función

El gobierno argentino estableció un nuevo salario mínimo, vital y móvil de 383.800 pesos a partir de septiembre, con un incremento previsto a 437.000 pesos en abril. El economista Juan Luis Bour explicó que este aumento tiene implicancias complejas para la economía.

Bour señaló a Cadena 3 que el salario mínimo no representa una proporción significativa del salario promedio actual, lo que limita su capacidad de presión sobre los salarios en general. "El aumento de salarial se traslada inmediatamente, y el salario mínimo presiona sobre toda la estructura salarial", indicó.

El economista destacó que el gobierno evita aumentar el salario mínimo de forma significativa para no impactar en variables fiscales, ya que esto podría generar un incremento en las jubilaciones y otros convenios asociados al salario mínimo.

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Respecto a la interacción entre el gobierno y la industria, menciona un cruce de opiniones. "Caputo afirmó que no se puede seguir subsidiando a determinados empresarios, mientras que la UIA reclama un puente entre la industria actual y el futuro", explicó.

El economista también agregó que adaptar la economía a un modelo más competitivo llevará tiempo. "Las empresas necesitan reestructurarse para competir con precios internacionales, algo que no se logra de un día para otro", resaltó.

En cuanto al salario mínimo, enfatizó que debe ser un valor de referencia, pero actualmente no cumple con su función vital. "Desde 1963, el salario mínimo es una variable para tener vivienda, salud y alimentación, pero en la práctica no lo es", comentó.

Entrevista de Informados, al Regreso.