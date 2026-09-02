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Aumentó el salario Mínimo, vital y móvi: qué representa y cuál es su función

El salario mínimo, vital y móvil en Argentina alcanzará los 437.000 pesos en abril. Expertos analizan las implicancias de este aumento y su impacto en la economía.

02/09/2026 | 19:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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    Audio. El nuevo salario mínimo en Argentina será de 383.800 pesos en septiembre y 437.000 en abril de 2024

    Cadena 3

    Episodios

El gobierno argentino estableció un nuevo salario mínimo, vital y móvil de 383.800 pesos a partir de septiembre, con un incremento previsto a 437.000 pesos en abril. El economista Juan Luis Bour explicó que este aumento tiene implicancias complejas para la economía.

Bour señaló a Cadena 3 que el salario mínimo no representa una proporción significativa del salario promedio actual, lo que limita su capacidad de presión sobre los salarios en general. "El aumento de salarial se traslada inmediatamente, y el salario mínimo presiona sobre toda la estructura salarial", indicó.

El economista destacó que el gobierno evita aumentar el salario mínimo de forma significativa para no impactar en variables fiscales, ya que esto podría generar un incremento en las jubilaciones y otros convenios asociados al salario mínimo.

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Respecto a la interacción entre el gobierno y la industria, menciona un cruce de opiniones. "Caputo afirmó que no se puede seguir subsidiando a determinados empresarios, mientras que la UIA reclama un puente entre la industria actual y el futuro", explicó.

El economista también agregó que adaptar la economía a un modelo más competitivo llevará tiempo. "Las empresas necesitan reestructurarse para competir con precios internacionales, algo que no se logra de un día para otro", resaltó.

En cuanto al salario mínimo, enfatizó que debe ser un valor de referencia, pero actualmente no cumple con su función vital. "Desde 1963, el salario mínimo es una variable para tener vivienda, salud y alimentación, pero en la práctica no lo es", comentó.

Entrevista de Informados, al Regreso.

Lectura rápida

¿Cuál es el nuevo salario mínimo establecido por el gobierno argentino? El nuevo salario mínimo es de 383.800 pesos a partir de septiembre.

¿Quién es el economista que analiza el aumento del salario mínimo? El economista que analiza el aumento es Juan Luis Bour.

¿Qué implicancias tiene el aumento del salario mínimo según Bour? Según Bour, el aumento tiene implicancias complejas para la economía.

¿Qué opinó Caputo sobre el subsidio a empresarios? Caputo afirmó que no se puede seguir subsidiando a determinados empresarios.

¿Desde cuándo el salario mínimo es considerado una variable para tener vivienda, salud y alimentación? Desde 1963, el salario mínimo es considerado una variable para tener vivienda, salud y alimentación.

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