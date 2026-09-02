Rappallini, en el Día de la Industria: "La economía no puede medirse solamente por la inflación"

La Unión Industrial Argentina (UIA) conmemoró este miércoles el Día de la Industria en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, Buenos Aires. El acto contó con la presencia del secretario de Industria, Pablo Lavigne, pero no asistieron el presidente Javier Milei ni otros ministros del Gobierno nacional.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, centró su discurso en la necesidad de construir un “puente” entre la situación actual y el modelo económico que el sector pretende alcanzar.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, afirmó.

Rappallini sostuvo que la estabilización es necesaria, pero advirtió que la evolución de la inflación no alcanza para evaluar el desempeño de la economía. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, planteó.

Según los datos expuestos por el dirigente, la producción industrial se encuentra un 10% por debajo de los niveles de 2022 y algunos sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%. Además, desde agosto de 2023 se perdieron unos 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.

El presidente de la UIA definió el escenario como un “triple desafío”: recuperar la actividad, adaptarse a una competencia internacional más intensa y reducir los costos internos.

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“La Argentina necesita de los dirigentes que nos sentemos a dialogar”

Luego del acto, Rappallini habló con Cadena 3 y se refirió a la ausencia de funcionarios nacionales.

“Nosotros esperábamos que haya alguien que tuviera su visión sobre la industria. Esa es la decisión del Gobierno. Ha pasado en otro momento la industria. El acto de la industria no ha tenido participación del Gobierno nacional”, señaló.

Consultado sobre si esperaba que el Ejecutivo aceptara la propuesta de construir un “puente” y modificara el vínculo con el sector, el titular de la UIA ratificó su postura dialoguista.

“Este es el mensaje nuestro de la industria. Un mensaje de diálogo, un mensaje para construir un puente. La Argentina necesita de los dirigentes, tanto nosotros como industriales y el Gobierno, de que nos sentemos a dialogar y a encontrar soluciones a los problemas”, afirmó.

Y agregó: “Es una apuesta a futuro”.

Rappallini también marcó una diferencia con el argumento oficial de que las formas no modifican el contenido de las políticas.

“El Gobierno dice que las formas no afectan al contenido y que es el estilo. Nosotros creemos que sí, que el diálogo con respeto es fundamental para construir la Argentina que queremos”, concluyó.

La jornada terminó así con un mensaje conciliador de la principal entidad industrial del país, pero sin la presencia de las principales autoridades del Gobierno nacional a las que estaba dirigido el pedido de diálogo.

Los siete reclamos de los industriales

Rappallini presentó siete ejes para acompañar la transición económica. El primero está vinculado con la actividad y el crédito. La UIA pidió herramientas que permitan sostener la producción sin afectar el equilibrio fiscal y planteó la necesidad de reconstruir el financiamiento para capital de trabajo, inversiones, vivienda y consumo.

El segundo punto fue el denominado “costo argentino”. La entidad propuso un Pacto Fiscal Industrial Federal entre Nación, provincias y municipios para reducir de manera gradual la carga tributaria sobre la producción, incluyendo Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y los gravámenes sobre la renta empresarial.

En ese marco, Rappallini respaldó el RIGI y el denominado Súper RIGI, aunque reclamó que las condiciones de competitividad también alcancen al resto de las empresas industriales.

El tercer eje fue la competencia desleal. El dirigente advirtió que, en algunos sectores, los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. También cuestionó la subfacturación, la informalidad y las diferencias en los controles de calidad entre productos nacionales e importados.

El cuarto reclamo estuvo relacionado con la energía. Rappallini pidió que Vaca Muerta no sea solamente una plataforma para exportar energía, sino también un instrumento para impulsar la producción industrial. Según planteó, numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que llegaron a triplicarse o quintuplicarse.

Los tres puntos restantes fueron la morosidad, la infraestructura y la modernización laboral. La UIA reclamó reprogramar deudas bancarias y fiscales, suspender embargos y acelerar la devolución de saldos a favor.

Sobre la reforma laboral, Rappallini la consideró un “punto de partida” y puso el foco en la actualización de los convenios colectivos y en la reducción de la litigiosidad.

Un mensaje político al Gobierno

El titular de la UIA también destacó el esfuerzo de la industria dentro del proceso de desinflación. Según los datos que presentó, mientras los servicios aumentaron alrededor de 400% en los últimos dos años y el nivel general de precios cerca de 190%, los precios industriales crecieron 140%.

“La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, afirmó.

En el cierre, Rappallini reclamó bajar el tono de la confrontación política y defendió el rol de quienes producen.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”, sostuvo, y agregó que el respeto debe ser parte de la convivencia democrática.

El dirigente recordó que la industria representa cerca del 18% del PBI, el 20% del empleo y el 30% de la recaudación. “La discusión industrial no es una discusión sectorial. Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó.

Informe de Agustín González.