Se acabó la novela: Julián Álvarez seguirá jugando en Atlético de Madrid
Se cerró el mercado de pases europeo y el delantero cordobés trabaja a la par de sus compañeros. Tras frustrarse su llegada al Barcelona, continuará bajo las órdenes del "Cholo" Simeone al menos hasta diciembre.
02/09/2026 | 13:17Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez, en el entrenamiento del Atlético (Foto: @Atleti)
La novela de Julián Álvarez con Atlético de Madrid llegó, al menos por ahora, a su final. El delantero argentino se entrena con normalidad junto al plantel dirigido por Diego Simeone y, tras el cierre del mercado de pases europeo, seguirá en el conjunto español al menos hasta diciembre.
El cordobés, que había expresado públicamente su deseo de fichar por el Barcelona, también estuvo en el radar del Arsenal, pero ninguna de las dos alternativas prosperó. De esta manera, Julián retomó los trabajos con el equipo rojiblanco y apunta a continuar en el club, con el que tiene contrato hasta 2030.
El atacante había quedado al margen de tres entrenamientos durante la semana pasada debido a una indisposición y tampoco estuvo presente en el último triunfo del Atlético, que venció 3-1 al Sevilla.
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Su última participación había sido frente al Villarreal, por la segunda fecha de La Liga, cuando ingresó a los 66 minutos en medio de la reprobación de los hinchas en el estadio Metropolitano.
Tras reincorporarse al trabajo grupal, Julián completó la práctica sin inconvenientes y estará disponible para el partido del sábado ante Athletic Club en San Mamés.
De todos modos, todo indica que "La Araña" comenzaría el encuentro desde el banco de suplentes, mientras busca recuperar su mejor ritmo futbolístico después de una pretemporada marcada por la incertidumbre sobre su futuro.
Así, Julián Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid y volverá a ponerse bajo las órdenes de Simeone luego de una semana convulsionada. Su eventual salida recién podría volver a hablarse en el próximo mercado.
Lectura rápida
¿Qué se espera sobre Julián Álvarez? Se espera que continúe en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado de pases europeo.
¿Quién es el entrenador de Atlético de Madrid? El entrenador es Diego Simeone.
¿Cuándo se reincorpora Julián Álvarez al equipo? Se reincorpora al trabajo grupal tras una semana de indisposición y estará disponible para el partido del sábado.
¿Dónde se jugará el próximo partido de Julián Álvarez? El próximo partido se jugará en San Mamés ante Athletic Club.
¿Por qué se generaron rumores sobre su futuro? Los rumores surgieron por su deseo de fichar por el Barcelona y el interés del Arsenal.