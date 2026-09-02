Julieta Rada revela que su padre dejó más de 10 discos inéditos en una emotiva despedida

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- A una semana del fallecimiento del reconocido cantante y compositor Rubén "El Negro" Rada, su hija Julieta compartió una conmovedora carta en la que expresó su dolor y anunció que su padre dejó un legado musical que perdurará en el tiempo, destacando que hay al menos "10 discos inéditos por sacar".

En su mensaje, publicado en redes sociales, Julieta reflexionó sobre la pérdida de su padre y, aunque reconoció que la muerte era algo previsible, confesó que "una parte suya llegó a creer que era inmortal". Destacó que su padre fue "un distinto, un genio", alguien que supo transmitir alegría a través de su música y carisma, generando un sentimiento de unión en su público que difícilmente se ha visto en otra persona.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Rubén Rada falleció el pasado miércoles a causa de una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante un mes. Su deceso marcó un antes y un después en la música latinoamericana, dado que fue uno de los artistas rioplatenses más influyentes de la historia.

Julieta también reflexionó sobre el cariño que recibió su padre, señalando que abrir las redes y ver los homenajes de artistas y fanáticos fue una experiencia emotiva: "Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre", expresó. Agradeció a quienes se sintieron tocados por el amor que generó su padre, quien, a pesar de no haber tenido un ejemplo paterno, se convirtió en el "papá de un país entero".

La joven artista recordó momentos entrañables con su padre, resaltando la suerte que tuvo de compartir risas y buenos momentos: "Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles. No es fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente".

Julieta adelantó que hay música inédita grabada por su padre antes de su fallecimiento: "De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar". Concluyó su mensaje con la afirmación: "Hay RADA para rato!!".

Entre los numerosos mensajes de apoyo que recibió en su publicación, se encuentran los de destacados artistas como Emilia Mernes, Dante Spinetta, Ciro Martínez y la actriz Griselda Siciliani.