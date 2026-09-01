Bee Natural: del veneno de abeja a una crema facial hecha en Santa Fe

FOTO: Juan Ducart y Luciana Volatti hablaron sobre las "mieles" de Bee Natural en Rosario.

Un recurso de la colmena que durante años fue poco explorado puede convertirse ahora en una nueva alternativa para la industria cosmética. Ese es el objetivo de Bee Natural, un emprendimiento de Ceres que desarrolló una crema facial elaborada con apitoxina y que se prepara para lanzar su primer lote comercial.

El proyecto reúne perfiles vinculados con la apicultura, la ciencia y el desarrollo empresarial. Juan Ducart, licenciado en Apicultura y productor de miel, es quien realiza el trabajo de campo y la extracción del veneno. Luciana Volatti, bióloga y doctora en Ciencias Agrarias, integra el equipo junto con una profesional de la biotecnología y un socio inversor.

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La apitoxina se obtiene de las mismas colmenas utilizadas para la producción de miel. Y uno de los aspectos centrales del proyecto es el método empleado para extraerla: las abejas no mueren ni pierden su aguijón durante el procedimiento.

Para obtener el veneno se coloca una placa de vidrio en la colmena y se generan pequeñas pulsaciones eléctricas discontinuas. Ante ese estímulo, las abejas descargan la apitoxina sobre el vidrio, que luego es recolectada. El procedimiento puede repetirse aproximadamente cada 15 o 21 días, dependiendo de la época del año y de las condiciones de la colmena.

“Es complementario a la producción de miel”, explicó Ducart en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, al señalar que la extracción permite sumar un nuevo producto a los obtenidos tradicionalmente por los apicultores.

El veneno recolectado se utiliza posteriormente en la elaboración de la crema facial desarrollada por Bee Natural. Según explicó Volatti, la apitoxina presenta propiedades regenerativas, antioxidantes, hidratantes y antiinflamatorias, características que despertaron el interés del equipo para desarrollar productos destinados al cuidado de la piel.

La primera apuesta será el mercado cosmético. El emprendimiento prevé lanzar su primer lote comercial a fines de septiembre y comenzar con la venta online, para luego buscar la llegada a farmacias y comercios de la región.

Llegar hasta esa instancia demandó dos años de trabajo, especialmente por las exigencias regulatorias. La elaboración de la crema se realiza en un laboratorio autorizado por Anmat, que además acompañó al equipo durante el proceso de presentación de la documentación necesaria.

El camino elegido también responde a una cuestión regulatoria. Mientras que los productos medicinales elaborados con apitoxina requieren procesos de aprobación más complejos, una crema cosmética permitió avanzar con mayor rapidez hacia el primer lanzamiento comercial. La intención de Bee Natural es, de todos modos, desarrollar en el futuro productos con aplicaciones terapéuticas.

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El proyecto surgió además de una articulación entre el programa Sinergia del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y la Municipalidad de Ceres, que participaron en el acompañamiento de la iniciativa, que también contó con vínculos con instituciones del ámbito científico y productivo.

Para sus impulsores, existe una oportunidad en el creciente interés por productos naturales y procesos de producción sustentables. En ese sentido, destacan que la extracción de apitoxina no implica sacrificar las abejas y que los ensayos realizados durante el desarrollo del producto tampoco utilizan animales.

La propuesta busca así agregar valor a una actividad tradicional de la región. Una misma colmena puede producir miel y, mediante un procedimiento específico, aportar también apitoxina para la elaboración de nuevos productos.

Después de dos años de desarrollo, Bee Natural está a punto de dar el paso más importante: llevar su primera crema al mercado. Desde Ceres, el emprendimiento apuesta a que la combinación de apicultura, ciencia e innovación permita transformar un recurso de la naturaleza en una nueva línea de productos de salud y belleza.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.